Soykırımcı İsrail Lübnan'ı da işgal etti: Gazze'deki gibi tüm evleri yıkacağız!

Lübnan'da sürdürdükleri kara saldırılarına ilişkin açıklama yapan İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Lübnan'ın güneyine konuşlanarak işgali sürdüreceklerini ve Litani Nehri'ne kadar olan bölgeyi kontrol edeceğini belirtti.

Lübnan'ın güneyinden sürgün ettikleri 600 binden fazla bölge sakininin geri dönüşüne izin vermeyeceklerini ifade eden Katz, İsrail sınırındaki köy ve beldelerde Gazze'de gerçekleştirdikleri yıkımın benzerine girişeceklerini vurguladı.

GAZZE GİBİ YIKACAKLAR

Katz, Gazze Şeridi'nin Refah ve Beyt Hanun kentlerinde yürüttükleri yıkımı Lübnan'ın İsrail sınırında tatbik edecekleri tehdidinde bulundu.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, yaptığı son açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 1247 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti. İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısı ise resmi kayıtlara göre 1 milyon 162 bini geçti.