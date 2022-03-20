‘Sosyolojinin babası’ İbn Haldun’un vefatının 616. yılı

Başta “Mukaddime” olmak üzere eserleriyle yüzyıllarca hem Batı hem Doğu dünyasını derinden etkileyen İbn Haldun’un tecrübe ederek kaleme aldığı tespitler, devletlerin yükselmesi ve yıkılması süreçlerinin analizinde kullanıldı. Eserinin girişinde tarih bilimine, tarih yazımında uygulanan usullere, tarihçilerin hatalarına temas eden İbn Haldun, kendi tarih anlayışını ortaya koydu. “Beşeri umran ilmi” ismini verdiği ilim dalını kendisinin kurduğunu aktaran İbn Haldun, bu alandaki amaç ve yöntemleri hakkında eserinde bilgiler verdi. İbn Haldun 1401-1406 yılları arasında dört defa daha kadılık makamına getirilirken, bu görevi esnasında 19 Mart 1406’da, 74 yaşında Kahire’de vefat etti. İbn Haldun’un cenazesi, Babünnasr karşısındaki Sufiye Kabristanı’na defnedildi.