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Ekonomi Sosyal Yardımlaşma Vakfı, 300 aileye 300 adet gıda paketi dağıtacak
Ekonomi

Sosyal Yardımlaşma Vakfı, 300 aileye 300 adet gıda paketi dağıtacak

Hizan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafında 300 aileye dağıtılmak üzere 300 adet gıda paketi alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.

Yeniakit Publisher
2021-02-14 12:54:00 -
Sosyal Yardımlaşma Vakfı, 300 aileye 300 adet gıda paketi dağıtacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafında 300 aileye dağıtılmak üzere 300 adet gıda paketi alımı işiyle ilgili ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilecek.

İhale 19.02.2021 tarih ve saat 11:00’de idarenin Yenikent Mah. Tatvan Caddesi 25 Hizan/Bitlis adresinde Hizan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü’nde yapılacak.

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