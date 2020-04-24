Sosyal mesafeli Ramazan pidesi sırası

Ramazan ayının ilk günde pide almak için fırının önünde kuyruk oluşturan vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına özen gösterdi.

Korona virüse yönelik alınan tedbirler kapsamında fırınların önünde yığılma olmaması amacıyla pide ve ekmek üretiminin iftardan 2 saat önce sonlandırılacağı duyurulmuştu. Ramazanın ilk gününde pide almak isteyen vatandaşlar, fırınların önünde sıra oluşturdu. İçerenköy’de bulunan bir fırında da pide için sıraya giren vatandaşların sosyal mesafe kuralına özen gösterdiği görüldü. Polis ekipleri de sık sık sosyal mesafeye uyulması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

Pide almak için sırada bekleyen bir vatandaş, “Herkesin sosyal mesafeye uyması en önemlisi. Allah’ın izniyle bu virüsü de atlatacağız” dedi.