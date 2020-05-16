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Sosyal mesafe kuralını ihlal ederek kumar oynayan 8 kişiye 30 bin 340 lira ceza

Yeniakit Publisher
2020-05-16 17:40:29 -
Sosyal mesafe kuralını ihlal ederek kumar oynayan 8 kişiye 30 bin 340 lira ceza

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettiği ve evde kumar oynadığı belirlenen 8 kişiye, 30 bin 340 lira ceza kesildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gürpınar Mahallesi'ndeki bir evde kumar oynandığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Adrese giden ekipler, sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri ve evde kumar oynadıkları tespit edilen 8 kişiye 30 bin 340 lira ceza uyguladı.


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