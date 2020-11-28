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Aktüel Sosyal mesafe kuralını ihlal ederek kumar oynayan 27 kişiye 119 bin 610 lira ceza
Aktüel

Sosyal mesafe kuralını ihlal ederek kumar oynayan 27 kişiye 119 bin 610 lira ceza

Yeniakit Publisher
2020-11-28 19:13:00 -
Sosyal mesafe kuralını ihlal ederek kumar oynayan 27 kişiye 119 bin 610 lira ceza

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettiği ve evde kumar oynadığı belirlenen 27 kişiye, 119 bin 610 lira ceza kesildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede iki evde kumar oynandığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Adreslere giden ekipler, sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri ve evde kumar oynadıkları tespit edilen 27 kişiye, 119 bin 610 lira cezai işlem uyguladı.

İkamet sahipleri M.S. ve A.G. hakkında ise kumar oynanması için imkan ve yer sağlamaktan adli işlem başlatıldı.


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