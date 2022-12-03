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Gündem Sosyal medyayı karıştırdı! Feminist Feyza numara mı çeviriyor?
Gündem

Sosyal medyayı karıştırdı! Feminist Feyza numara mı çeviriyor?

Ojeli ve protez tırnakları ile anesteziden çıktığını iddia ettiği videoda sözde kadın haklarından bahseden CHP'li feminist Feyza Altun, sosyal medya kullanıcıları tarafından topa tutuldu.

Yeniakit Publisher
2022-12-03 02:55:00 - 2022-12-03 03:00:41

 yeniakit.com.tr 

"AK Partililer'den nefret ediyorum, tahammülüm yok" sözleriyle nefret söyleminde bulunarak insanları ayrıştıran CHP'li feminist avukat Feyza Altun’un yüklediği son video gündeme bomba gibi düştü.

CHP’li feminist Feyza Altun, Instagram hesabından kendisinin narkozlu olduğunu iddia ettiği bir video paylaşımında bulundu. Feminizmin pazarlamasını yaptığı videoda Altun’u, sosyal medya kullanıcıları yakaladıkları detayla ifşa etti.

Ojeli ve protez tırnakları dikkat çekti

Anestezi etkisi altındaki söylemleriyle, sözde ‘mükemmel’ bir kadın hakları savunucusu, 'tam bir feminist’ olduğu şeklinde düşündürülmeye çalışılan videoda Altun’un ojeli ve protez tırnakları dikkat çekti.

Twitter kullanıcıları, anestezide oje, protez tırnak gibi şeylerin yasak olduğunu hatırlatarak Altun’un ‘şov’ yaptığı yorumunda bulundu.

İşte o yorumlardan bazıları:

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