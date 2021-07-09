Sosyal medyada yayılan 'ibretlik' video izleyenleri duygulandırdı
Sosyal medyada yayılan 'ibret' verici bir video izleyenlere duygusal anlar yaşatıyor.
Sosyal medyada yayılan ibretlik video izleyenleri duygulandırdı.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde bir adamın, yanına gelen satıcı çocuğu azarladığı görülüyor. Çocuğun uzattığı kemeri eliyle yere fırlatan adam, çocuğun üzerine yürüyerek hakaretler savurdu.
Yabancı ülkede çekildiği tahmin edilen görüntüde çocuk yolun karşı tarafına geçerken, az önce çocuğu tersleyen adamın boğazına yediği bir şeyin kaçtığı görüldü. Yanındaki kadın ne yapacağını bilemezken nefessiz kalan adam çırpınmaya başladı. Bu durumu fark eden satıcı çocuk adamın yanına gelerek müdahale etti.
Heimlich manevrası uygulayan çocuk, adamın boğazına kaçan cismi çıkartarak hayatını kurtardı.
Hayatını çocuğa borçlu hisseden adam, az önce yere fırlattığı kemerleri yerden toplayarak çocuğa uzattı. Pişmanlığı güvenlik kamerasına yansıyan adam, çocukla sarıldı.
Bu video izleyenlere duygusal anlar yaşatırken 'ibret' almaya da yardımcı oluyor.