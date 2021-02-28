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Gündem Sosyal medyada Uğur Dündar'a tepki yağdı! Yalakası Gökmen Ulu'dan akılalmaz sözler
Gündem

Sosyal medyada Uğur Dündar'a tepki yağdı! Yalakası Gökmen Ulu'dan akılalmaz sözler

Türkiye tarihinin kara lekesi 28 Şubat postmodern darbesinin yıldönümünde, darbe sürecinde Cuma Namazı kılan öğrencileri 'skandal' bir haber şeklinde kamuoyuyla paylaşıp onları hedef gösteren Sözcü Yazarı Uğur Dündar da unutulmadı. Twitterda Uğur Dündar hashtagh'i ile yapılan paylaşımlarda ona da tepki yağdı.

Yeniakit Publisher
2021-02-28 20:32:00 -

 Yeniakit.com.tr 

28 Şubat sürecinin medya tetikçilerinden Sözcü yazarı Uğur Dündar da postmodern darbenin yıldönümünde unutulmadı. Türk tarihinin kara lekesi 28 Şubat'ı yaşayan Müslümanlar, twitterdan Uğur Dündar hashtagh'i ile paylaşımlar yaptı.

'Bunu yapanlar kripto FETÖ'cüdür'

Binlerce insan tarafından Dündar'a tepki gösterilirken ona sahip çıkansa yalakası Sözcü muhabiri Gökmen Ulu oldu. Ulu, twitter hesabından paylaştığı mesajıyla Dündar'a destek vererek, bugün Dündar'a tepki gösterenlerin kripto FETÖ'cü olduğunu söyledi:

"Hacı ve müftü torunu Uğur Dündar'ın inançlara saygısı bilinir. Buna karşın, 'Ders zamanı öğrenciler namaza götürülüyor' şeklindeki haber çarpıtılarak kara propoganda yapılıyor. Bunu yapanlar kripto FETÖ'cüdür. Çünkü haberdeki o okul FETÖ'nün okuluydu."

 

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