Sosyal medyada büyük skandal! Canlı yayında şehitlere küfretti

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki helikopter kazasında 11 askerimiz şehit düştü. Türkiye şehitlerin acısını yaşarken, sosyal medyada yayılan bir video büyük tepkilere neden oldu. TikTok hesabından canlı yayın yapan Yonca B. (23) isimli kendini bilmez kıza bir takipçisi şehitlerin olduğunu hatırlattı.

Ağza alınmayacak küfürler

Bu hatırlatma karşısında deliye dönen ve ağza alınmayacak küfürler ederek salya akıtan Yonca B şunları söyledi:

"S….. git. A… k..duğum oğlu. Çok da s.k.meydi bu saatten sonra şehit, mehit. Biz de üzüldük, biz de ağladık ama hayat devam ediyor. Ömür bir günlük dünya, belki ben yarın öleceğim. Ben eğlenmek zorundayım. Başımız sağ olsun, çok üzüldük, ağladık yeter yani a… s..tuğumun oğlu. Madem şehit var TikTok izlemeye girmeyeceksin. Şerefsiz, bulurum seni."

Tepkiler gelince ağız değiştirdi

Görüntülerin yayılmasının ardından yeniden bir açıklama yapan TikTok beyinli, "Üzerime atılan bu iftirayı kabul etmiyorum. Beni gerçekten çok üzdü. Ben orada şehitlere asla küfretmiyorum. Ben Türk babanın, Türk kızıyım. Ben bayrağıma, milletime, şehitlerimize kanımı verecek kadar çok saygı duyuyorum. Böyle bir karalama yaptığınız için ben çok üzgünüm. Yanlış anlaşıldığım için çok üzgünüm, asla korkumdan değil" diyerek ağız değiştirdi.

Çok sayıda ihbar yağdı

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, de sosyal medya üzerinden yaptığı yayında, Bitlis'teki helikopter kazasında şehit olan askerlere hakaret eden ve adının Yonca B. (23) olduğu öğrenilen genç kız hakkında çok sayıda ihbar aldı.

Harekete geçen polis ekipleri, Yonca B.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Yonca B., adliyeye sevk edildi.

Tepkiler sonrası Türk bayrağı koydu

Sosyal medyada gündem olan ve büyük tepki gören Yonca B.'nin, olayın ardından profil fotoğrafını Türk Bayrağı olarak değiştirdiği görüldü.