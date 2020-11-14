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Aktüel Sosyal medya fenomenleri tarihi Kayaşehir'de kamp ateşi yaktı
Aktüel

Sosyal medya fenomenleri tarihi Kayaşehir'de kamp ateşi yaktı

Yeniakit Publisher
2020-11-14 19:20:22 -
Sosyal medya fenomenleri tarihi Kayaşehir'de kamp ateşi yaktı

NEVŞEHİR (AA) - Türkiye'nin çeşitli kentlerinden Nevşehir'e gelen 25 kişilik radyo ve tv yapımcısı ile sosyal medya fenomeni, kayadan oyma tarihi yamaç yerleşimi Kayaşehir'de etkinlik düzenleyip, kamp ateşi yaktı.

Gün boyu Kapadokya'daki tarihi ve turistik merkezleri ziyaret eden radyo ve tv yapımcıları ile sosyal medya fenomenleri, Kayaşehir'de, çektikleri video ve fotoğrafları sosyal medya hesaplarında paylaşarak, alanın tanıtımına katkı sundu.

Ev sahibi Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Kayaşehir girişinde varillerde yakılan ateş başında ısınan konuklarına çorba, mantı ve sucuk ekmek ikram etti.

Arı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sosyal medyada çok sayıda takipçileri olan profil sahiplerini kentte ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu, etkinliğin kentte turistik alanların tanıtımı açısından etkili olacağına inandığını belirtti.

Benzer etkinlikleri ileriki süreçte de düzenlemeyi planladıklarını kaydeden Arı, "Türkiye'nin ve dünyanın yeni turizm destinasyonu Kayaşehir'de keyifli bir akşam yaşıyoruz. Ülkenin farklı kentlerinden gelen ziyaretçilerimizle birlikte kamp ateşi yaktık. Misafirlerimiz hem şehirdeki değişim ve dönüşümden hem de Kayaşehir ve etrafındaki düzenlemelerden mutlu oldu. Yaşadıklarını kendi hesaplarından takipçileriyle paylaşıyorlar. Bu da şehrin tanıtılması açısından önemli." dedi.

Sosyal medya fenomeni Abdurrahman Uzun da grup olarak ülke genelinde farklı yerlere gezi düzenlediklerini, bu kapsamda bu ayki durağın Nevşehir olduğunu ifade etti.

Her ilin kendine has özelliklerinin bulunduğunu ancak Nevşehir’in çok daha farklı bir coğrafyaya sahip olduğunu dile getiren Uzun, "Bazı şehirlere gidince şehri bir yere benzetmeye çalışırsınız. Bu, buraya benziyor gibi niteleme yaparsınız. Nevşehir'i hiçbir yere benzetemedim. Kendine has bir duruşu var. Bu sokaklarda yürüdüğünde de insan kendini yabancı hissetmiyor. Ateş başında şehre hakim noktadan bakmak güzel. Nevşehir'i hissetmek ve yaşamak, köylerine kadar gezmek istiyorum. Nevşehir çok güzel bir yer." diye konuştu.

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