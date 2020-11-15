  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Sosyal izolasyon merkezlerinde 2 bin 400 engelli ve yaşlıya hizmet verildi
Aktüel

Sosyal izolasyon merkezlerinde 2 bin 400 engelli ve yaşlıya hizmet verildi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: - "Hastanede yatarak tedavi gören engelli ve yaşlılarımızın hastane dönüşünde karantina süreçlerini tamamlamalarını sağlamak ve hastanede kaldığı süre içerisinde virüse maruz kaldıysa bakım kurumunda virüsün yayılımını engellemek için 89 Sosyal İzolasyon Merkezi oluşturduk. Bu merkezlerde bugüne kadar yaklaşık 2 bin 400 engelli ve yaşlımıza hizmet verdik"

Yeniakit Publisher
2020-11-15 15:05:37 -
Sosyal izolasyon merkezlerinde 2 bin 400 engelli ve yaşlıya hizmet verildi

ANKARA (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 89 sosyal izolasyon merkezinde yaklaşık 2 bin 400 engelli ve yaşlıya hizmet verdiklerini aktardı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, engelli ve yaşlı bakım kuruluşlarında; koruyucu önleyici, izleme-teşhis-tedavi-izolasyon döngüsü takibi ve bakım kapasitesini artırmaya yönelik tedbirleri sürdürüyor.

Bakan Selçuk, engelli ve yaşlılara hizmet verilen sosyal izolasyon merkezine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Bakanlığa bağlı kuruluşlarda eğitim, hijyen, malzeme temini, vardiya sistemi ve sosyal izolasyon oluşturma gibi uygulamalar ile salgın sürecini yakından takip ettiklerini belirtti.

Salgın sürecinin ilk günlerinde proaktif yöntemle engelli ve yaşlı bakım kuruluşlarında mevcut bakım kapasitesini artırarak, 2 bin 130 ek yatak sağladıklarına dikkati çeken Selçuk, ekim itibarıyla resmi ve özel engelsiz bakım merkezlerinde 28 binin üzerinde engelliye, huzurevlerinde ise yaklaşık 25 bin yaşlı vatandaşa hizmet verdiklerini kaydetti.

Bakan Selçuk, salgın sürecinde Bakanlığın, resmi kuruluşlar, özel engelli bakım merkezleri ve özel huzurevleri içerisinde ruhsatlandırma sürecini tamamlayan, personel ve donanımsal koşulları bulunan kuruluşları sosyal izolasyon kuruluşu olarak yetkilendirdiklerini belirtti.

Selçuk, "Hastanede yatarak tedavi gören engelli ve yaşlılarımızın hastane dönüşünde karantina süreçlerini tamamlamalarını sağlamak ve hastanede kaldığı süre içerisinde virüse maruz kaldıysa bakım kurumunda virüsün yayılımını engellemek için 89 Sosyal İzolasyon Merkezi oluşturduk. Bu merkezlerde bugüne kadar yaklaşık 2 bin 400 engelli ve yaşlımıza hizmet verdik." bilgisini verdi.

- Gelir ölçütü şartı 17 Nisan 2021'e kadar kaldırıldı

Bakan Selçuk, ayrıca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kurumsal bakıma ihtiyacı olan yaşlı ve engelliler için gelir ölçütü ve ağır engellilik şartının 17 Nisan 2021'e kadar geçici olarak kaldırıldığını bildirdi.

Bu düzenlemenin, pandemi sürecinde yaşanması muhtemel mağduriyetleri engellemek amacıyla yapıldığını aktaran Selçuk, bahse konu düzenleme ile sosyal izolasyon kuruluşlarında bakım hizmeti sunulan engelli ve yaşlıların, gelir ve engel oranına bakılmaksızın tüm giderlerinin devlet tarafından karşılandığını ifade etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Abdullah Ağar duyurdu! Karabağ'dan kaçan Ermeniler, bakın ne yapıyor
Gündem

Abdullah Ağar duyurdu! Karabağ'dan kaçan Ermeniler, bakın ne yapıyor

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, büyük bir yenilgi yaşayan Ermenilerin, ölen yakınlarının mezarlarından kemiklerini aldığını ifade et..
Korona aşısını bulmuşlardı... Türkiye için harekete geçtiler
Korona Virüs

Korona aşısını bulmuşlardı... Türkiye için harekete geçtiler

Koronavirüse karşı dünyada başarı oranı en yüksek aşıyı geliştiren Almanya merkezli BioNTech'in kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Prof. Dr...
Papa Francis'in hesabından teşhirci modele beğeni
Dünya

Papa Francis'in hesabından teşhirci modele beğeni

Çocuk istismarıyla gündemden düşmeyen Katolik Kilisesi'nde bu sefer beğeni skandalı patlak verdi. Kilise'nin ruhani lideri olan Papa Francis..
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay