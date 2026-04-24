Sorunları yerinde çözme sözü: Bakan Gürlek Edirne'den mesaj verdi!

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Edirne programı kapsamında sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile bir araya geldi. Adalet Bakanı Gürlek, ’Terörsüz Türkiye’ hedefi kapsamında sivil toplum kuruluşlarının öneri, fikir ve görüşlerine önem verdiklerinin altını çizdi. Bu toplantıların ilkini Diyarbakır’da yaptıklarını ifade eden Bakan Gürlek, "Kanaat önderleriyle yaptık. Gerçekten çok kıymetli fikirler oldu. Tam biliyorsunuz Terörsüz Türkiye sürecindeyiz. Özellikle orada devlet ve kanaat önderlerinin, sivil toplum kuruluşlarının bir arada olduğunu vatandaşın görmesi, insanların görmesi gerçekten çok güzel, olumlu neticeleniyor" ifadelerini kullandı.

Edirne ziyaretinin faydalı olduğunu söyleyen Bakan Gürlek, "Biz il ziyaretlerine çok önem veriyoruz. İhtiyaçları yerinden tespit etmeye önem veriyoruz. Adliyedeki hakim savcı arkadaşlarımızın hem moral motivasyonlarını hem de eğer bir ihtiyaçları varsa ya da uygulamadan kaynaklanan bir sorun varsa bunları özellikle birebir dinlemek bizim için çok faydalı oluyor" diye konuştu.

Bakan Gürlek programda sivil toplum temsilcilerinin görüş ve önerilerini aldı, sorularını cevapladı.