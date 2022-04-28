Soros kimdir? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soros açıklaması

Recep Tayyip Erdoğan, Millî İrade Platformunda yer alan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile iftar programında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İşte en son malum bir zatla ilgili verilen karar bazı çevreleri çok rahatsız etti. Peki kimdi bu adam? Bu adam Türkiye'nin Soros'uydu. Ve bu adam Gezi olaylarının perde arkası koordinatörüydü. Ve yargımız onla ilgili nihai kararını verdi ve bu kararda belli çevreleri ki malum çevrelerdir. Ciddi manada rahatsız etti. Kusura bakmasınlar. Bu ülkede hukuk var. Bu ülkede yargı var ve bu yargı da kendi inandıklarını, bildiklerini hakkın egemen olması için bu kararı verdiler, vereceklerdir. Şimdi birçok yerden arayanlar var. Yurtdışına gittiğimiz zamanlarda da bize bazı telkinlerde bulunanlar oldu. Biz de onlara dedik ki kusura bakmayın. Bizim ülkemiz bir hukuk devletidir. Siz Avrupa'nın değişik ülkelerinde hukuk devleti olduğunuzu iddia ederek terör örgütünün sokaklarınızda, caddelerinizde boy göstermesine evet diyorsunuz. PKK kendi paçavralarıyla caddelerinde boy gösteriyor. Herhangi bir şey söylemiyorsunuz. Onlara ses çıkarmıyorsunuz. Türkiye'de ise atılan adımlar sizleri rahatsız ediyor" dedi.

Soros kimdir?

George Soros, Macar Kökenli Amerikalıdır. 1992 yılında gerçekleşen Kara Çarşamba ekonomik krizi sırasında bir gün içerisinde 1 milyar dolar kazanarak “İngiliz Bankalarını Soyan Adam” unvanı kazanan Macar-Amerikan asıllı döviz spekülatörü, hisse senedi yatırımcısı, iş adamı.

12 Ağustos 1930'da Macaristan'da dünyaya geldi.

İlk defa Sovyetler Birliği'nin 1991'de dağılmasından sonra Batı Avrupa'ya göre oldukça fakir olan Doğu Avrupa (Ukrayna, Belarus, Polonya, Yugoslavya, Romanya, vb.) ülkelerine tek başına tüm zamanların en büyük finansal yardımını yaparak ismini duyurdu. Yaptığı yardımlar Birleşmiş Milletler gibi büyük kuruluşların finansal yardımlarından daha fazladır.

Birçok yazar ve ünlü isim Soros'un bu faaliyetlerinden dolayı onu "hayırsever" olarak nitelendirir. Fakat aksine bu yardımlarını o ülkelerin sosyo-politik sistemini kontrol etmek için yaptığını iddia eden yazarlar da vardır. Soros, bu iddialara ve kafalardaki soru işaretlerine karşı, "Bu renkli devrimlerle suçlanmamın tek nedeni Rus propagandasıdır. Dünyanın her yanında böyle süreçleri destekliyorum. Şu anda Liberya'da yapıyoruz, Nepal'de de yapabiliriz," diyerek kendini savundu ve bu tür eylemlerini kabullendi. Ayrıca 2006 yılında bir Rus radyosuna verdiği demeçte, Gürcistan'da 2003 yılında gerçekleşen Gül Devrimi'ni finansal olarak da desteklediğini açıkladı.