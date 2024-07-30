Sonunuz Hitler gibi olacak

Buğra Kardan İstanbul

Mazlumların hamisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörist İsrail’i fena korkuttu. Erdoğan’ın Rize’de “Karabağ ve Libya’ya girdiğimiz gibi İsrail’e de gireriz” sözünü sarf etmesinin ardından Tel Aviv’den tehdit geldi. Katil Netanyahu’nun Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, X’te Erdoğan için Saddam Hüseyin’in izinden gidiyor” paylaşımını yapma cüretinde bulundu. Erdoğan ile Irak’ın idam edilen Devlet Başkanı Saddam Hüseyin’in fotoğrafına da yer veren Katz’a öfke yağdı.

İyice zıvanadan çıktılar

İslâm âleminden Erdoğan için “Saddam Hüseyin’in izinden gidiyor” diyen Katz’a “Haddini bil, küstahlık yapma” cevabı geldi. Ankara da Tel Aviv’in tehdidine sessiz kalmadı. Dışişleri Bakanlığı X’ten “Soykırımcı Hitler’in sonu nasıl olduysa soykırımcı Netanyahu’nun sonu da öyle olacak. Soykırımcı Naziler nasıl hesap verdiyse Filistinlileri yok etmeye çalışanlar da öyle hesap verecek. Filistinlileri yok edemeyeceksiniz” diye yazdı. Bakan Hakan Fidan da “Cumhurbaşkanı’mız insanlık vicdanının sesi olmuştur. Bu haklı sesi bastırmak isteyen başta İsrail olmak üzere uluslararası siyonist çevreler büyük bir telaş içindeler” açıklamalarında bulundu. Akademisyenler ve dış siyaset analistleri ise Türkiye’nin Karabağ’da, Libya’da olduğu gibi Filistin’de de mazlumları koruyup kollayacağını aktardılar. Gazze’yi yakıp yıkan, Lübnan’ı vuran İsrail’e müdahale edilmemesi için bir neden olmadığını anlattılar ve “Erdoğan haklıdır. Operasyonun önünde mani yoktur. Hâl böyleyken Netanyahu’nun Dışişleri Bakanı’nın Erdoğan’ı Saddam Hüseyin üzerinden tehdit etmesi alçaklıktır. Yisrael Katz, kendine gelsin aksi takdirde hem o hem efendileri Hitler’in kaderiyle karşı karşıya kalacak” görüşünü paylaştılar.

“Hadi oradan''

akit’e konuşan Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz’ın hadsiz bir kullandığını vurgulayarak, şunları söyledi: “Erdoğan’ı hedef almak Katz’ın haddine değil. Katz’ın insancıl ve barışçıl politikalarıyla dünyanın takdirini toplayan Erdoğan’ı tehdit etmesi saygısızlık. Erdoğan, gerek Rusya-Ukrayna Savaşı’nda gerek Tahıl Koridoru Anlaşması’nda gerek Karabağ Savaşı’nda yapıcı rol oynadı. Erdoğan, 11 ülkenin Nobel Barış Ödülü için aday olarak ilan ettiği biri. Katz, kendine gelsin. Erdoğan’a Saddam Hüseyin hatırlatması yapacak son isim Katz’dır. Gazze’yi yerle bir ettiği için Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Netanyahu’nun, Uluslararası Adalet Divanı’nın mahkûm ettiği İsrail’in Dışişleri Bakanı’nın Erdoğan’ı hedef alması kabul edilemez. Hadsiz Katz’a ‘Hadi oradan’ denmeli. Saddam üzerinden Erdoğan’ı tehdit etmek de ne demek Allah aşkına? Bu anlayışla Katz’a ‘Saddam da sizin kullandığınız bir adam değil miydi, sizin kışkırtmanızla İran’a savaş açmadı mı ardından Kuveyt’e girmedi mi?’ soruları sorulmalı. Cumhurbaşkanı’mız yerinde bir çıkış yapmıştır. Ülke olarak Karabağ, Libya gibi başka yerlerde de barışı temin ederiz. Tabii Cumhurbaşkanı’mızın kastı İsrail’e askeri bir müdahale değil, BM Barış Gücü kapsamında oraya girmek olabilir. Zira ülke olarak mazlumları korumak için elimizden geleni yaparız, her yere gideriz. Ama Burada müttefiklerle, ittifaklarla ilerlememiz en ideal olanı. İslâm ülkeleriyle ittifak da kolay değil. Çünkü bu ülkeler, bir araya gelemiyor. Ne var ki Çin’in Filistinlileri birleştirmeye dönük çalışmaları var. Bu durumdan yararlanabiliriz. Rusya da Suriye’de varlığını koruyor. İsrail’in genişleme politikasından ise rahatsızlık duyuyor, hamle yapabiliriz.”

İletiler iyi okunmalı

Araştırmacı Dr. Mustafa Öztop da şunları kaydetti: “İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz’ın Saddam hatırlatmalı tehdidiyle hata ettiği, hududu aştığı net. Ancak bu tehdide aldırış edilmemeli. Tel Aviv’in Erdoğan’a karşı bir eylem yapması hâlinde kendini açık hedef konumuna getireceği bilinmeli. Temkinli de olunmalı. İsrail’in sinsi planları ve taşeronları olduğu unutulmamalı. Erdoğan’ın yeri geldiğinde İsrail’e de gidilebileceğine dikkat çekerek Tel Aviv’i tedirgin ettiği ortada. Katz’ın tehdidi buradan ileri geliyor. Doğal değil mi? Doğal. Tel Aviv’e karşı ses verebilen ülke yok. Bu nedenle Netanyahu ve ekibi, Erdoğan’ın tavırlarını yadırgıyor. Tehditle ‘Erdoğan’a U dönüşü yaptırabilir miyim’ diye aklından geçiriyor. Ama Erdoğan böyle biri değil. Erdoğan’ın iletileri iyi okunmalı. Arap ülkelerine, Mahmut Abbas’a ne dediği ele alınmalı. Erdoğan’ın İsrail’in kuvvetini kırmak için kullanacağı kartlara odaklanılmalı. Anlaşılan o ki bölgede gerilim devam edecek. Gerilim doruktayken Tel Aviv’i yıldıracak yeni önlemler alınması muhtemel. Netanyahu ve ekibini yıpratacak yeni yaptırımlar uygulanması muhtemel.”

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