Sonunda bu da oldu... CHP'li Mansur Yavaş güvenlik personeline bakın ne yaptırdı

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CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Mansur Yavaş hiçbir icraat yapmamasıyla Başkent'te nâm salmaya devam ediyor. İcraat yapınca da verdiği sözleri yerle bir ederek eline yüzüne bulaştırıyor.

"Sıkıştıkça bocalıyor"

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Fatih Ünal bir gerçeği daha deşifre etti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın seçimlerden önce, "İşçileri zorla bir yere götürmeyeceğiz" dediğini hatırlatan Başkanvekili Ünal bunun tam tersinin gerçekleştiğini söyledi.

Başkanvekili Fatih Ünal'ın paylaşımı şöyle:

"Düne kadar İşçileri zorla bir yere götürmeyeceğiz diyen Sn Mansur Yavaş, ANFA Güvenlik Personelimizi logar ve mazgalları temizlemek için sahaya sürmüş. Sıkıştıkça, zorda kaldıkça daha neler göreceğiz bakalım. CHP'liler bu konuları Meclis Kürsüsünden konuşmamıza da karşılar üstelik."