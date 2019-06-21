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Yavuz yolda! Sondaj gemisi 3 bin 300 metre derinliğe ulaşacak

Türkiye’nin ikinci sondaj gemisi Yavuz, Kocaeli’nden Kıbrıs Adası’na uğurlandı. Temmuz’da çalışmalarına başlayacak olan gemi, Karpaz 1 kuyusunda 3 bin 300 metre sondaj derinliğine ulaşacak ve üç ayda görevini tamamlayacak.

21 Haziran 2019 Cuma 12:08
Yavuz yolda! Sondaj gemisi 3 bin 300 metre derinliğe ulaşacak

 Akit Ekonomi 

Kıbrıs Adası’nda doğalgaz arayacak olan sondaj gemisi Yavuz, dualarla sulara indi. Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde düzenlenen Yavuz Sondaj Gemisi Uğurlama Programı’na Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de katıldı. Dönmez, programda yaptığı konuşmada Yavuz’un arama tarama faaliyetlerinin hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki varlığını sorgulayanların hem tarihten hem de hukuktan bihaber olduklarını kaydeden Dönmez, “Biz dün de buradaydık, bugün de buradayız, yarın yine burada olacağız” dedi.

Faaliyetlerimize devam edeceğiz

Türkiye’nin kıta sahanlığıyla ilgili tutumunu açık bir şekilde ortaya koyduğunu ve Birleşmiş Milletler nezdinde kayda geçirdiğini dile getiren Dönmez, şunları söyledi: “Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nin bölge ülkeleriyle yaptığı tek yanlı, Türkiye ve KKTC’nin haklarını gasp etmeye çalışan anlaşmalarının hukuken hiçbir geçerliliği olmadığını ilettik. Bir kez daha ifade edelim ki Güney Kıbrıs Rum Kesimi adanın tamamını ilgilendiren hiçbir konuda karar alamaz hatta söz sahibi bile olamaz. Ayrıca bölge dışı aktörlerin kendilerini uluslararası mahkeme ya da karar verici merci yerine koyarak sınır belirleme çalışmalarını da hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Akdeniz’de ülkemizin ve KKTC’nin meşru haklarını sonuna kadar savunacağız. Kendi meşru haklarımızdan kaynaklanan sondaj faaliyetlerimize aralıksız devam edeceğiz.

Çevreye zarar vermeyecek

Yavuz’un yapacağı çalışmalara da değinen Dönmez, sözlerine şöyle devam etti: “Gemimiz sondaj esnasında çevreye, deniz yaşamına ve canlılara zarar vermeyecek. Teknik üstünlüğünün yanı sıra Fatih gemimizden edindiğimiz ‘know how’ın katkısı ve uluslararası eğitim ve iş becerisine sahip mühendislerimizin özverisi sayesinde Yavuz daha büyük bir özgüvenle denizlere açılmaya tam anlamıyla hazır. KKTC’nin Magosa Körfezi’nde bulunan Karpaz-1 kuyumuzda 3 bin 300 metre sondaj derinliğine ulaşacak olan Yavuz, buradaki faaliyetlerini yaklaşık üç ayda tamamlayacak.

Müjdeli haberler alacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin hem kendisinin hem de KKTC’nin çıkarlarını savunmayı sürdüreceğine işaret ederek, “Kıbrıs’a uğurladığımız Yavuz gemisi, ülkemizin bu kararlılığı ortaya koymaktadır. İnşallah yakın bir zamanda hem şu an bölgede bulunan Fatih gemimizden, hem de Yavuz gemimizden müjdeli haberler alacağımıza inanıyorum” ifadelerini kulandı.


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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 12:08
  1. Kocaeli
  2. Kıbrıs Adası
  3. Türkiye
  4. Doğu Akdeniz
  5. Yavuz Sondaj Gemisi Uğurlama Programı
  6. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
  7. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  8. Güney Kıbrıs Rum Kesimi
  9. KKTC

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