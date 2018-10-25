Sonbahar-kış hastalıklarından korunma yolları

VÜCUDUNUZUN SU VE TUZ DENGESİNİ İYİ AYARLAYIN

- Yaz aylarında 15 bardak tüketilen suyu 10 bardağa, tuzu ise yarı yarıya azaltmak gerekmektedir.

- Tüm bu kişisel önlemlerin yanı sıra tansiyon ve kalp ilaçları her gün düzenli olarak kullanılmalıdır.

- Her mevsimde olduğu gibi üzüntü, stres, uykusuzluk, aşırı yorulma, araya giren enfeksiyonlar da tansiyonun yükselmesini önlemek için kullanılan ilaçların yetersiz kalmasına yol açabilmektedir. Bu tür durumlarda öncelikle stres ve aşırı yorulacağınız aktivitelerden uzak durmanız, doktorunuz ile iletişim kurarak ilacımızın dozunu yeniden düzenlemeniz gerekmektedir.

- Diyabet ilacı kullanan, bu tür durumlarda mutlaka doktoruna giderek şekerini kontrol ettirmelidir. İnsülin kullanan şeker hastalarının yakınması olmasa da doktoruna gitmesi ve kontrollerini yaptırması gerekmektedir.

- Mide sağlığı için sigara, kahve, acılı, yağlı, aşırı tatlı ve kuru gıdalardan uzak durulmalıdır. Yakınmaların arttığı durumlarda zaman kaybetmeden alanında uzman doktor kontrolünde tedaviye bir an önce başlanmalıdır.

- Egzersiz, her mevsimde olduğu gibi sonbahar ve kış aylarında da vücudumuzun sağlığı için önemlidir.

- Hava durumuna göre uygun kıyafetler giyerek spor yapmak, yürümek, bisiklet sürmek, olanak var ise yüzmek sindirim sistemi sağlığı için önemli fayda sağlar.

- Sonbaharda en sık gülen rahatsızlıklardan birisi de kabızlıktır. Akıllı ve eğitilebilir olan sindirim sitemini aldığınız basit önlemlerle kontrol altına alabilirsiniz. Tuvalete 1-2 günden fazla çıkamadığınız durumlarda, her gün aynı saatte tuvalete giderek, bol su içerek, kabızlık gideren besinler tüketerek bu rahatsızlıktan kurtulabilir.

-Mevsimsel değişikliklerden en çok solunum sistemleri etkilenerek boğaz, solunum yolları ve akciğer rahatsızlıklarına neden olmaktadır. Boğaz enfeksiyonları, her mevsim geçişinde çok sık tekrarlayarak artış göstermektedir.

- Bahar enfeksiyonlarının en önemli belirtileri olan boğaz ağrısı, ateş, burun akıntısı, öksürük varsa zaman kaybetmeden doktora giderek tedavi olunması gerekir. Çünkü zamanında tedavi edilmeyen boğaz enfeksiyonları kan yolu ile vücuda yayılarak kalp romatizmasına (kardit, kalp kapak hastalığı) veya böbrek hastalıklarına (glomerulonefrit) yol açmaktadır.

- Bronşit, zatürre, astım, KOAH gibi solunum yolları hastalıkları, mevsim değişimlerinde artış görülmektedir. Bu hastalıklarınız varsa yakınmalarınız artış göstermeden mutlaka doktora kontrole giderek önlemlerinizi almanız gerekmektedir.