Son tercih günü 27 Ekim... Devlet korumasındaki 1050 genç kamuda isdihdam edilecek

Bu kapsamda 3 Kasım 2021 tarihinde hak sahibi 1050 gencin ataması, eğitim durumlarına uygun kadrolara yapılacak. Hak sahibi gençler, tercih işlemlerini 18-27 Ekim 2021’de e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek. Tercih kılavuzuna, Bakanlığın internet sayfasından ve “turkiye.gov.tr” internet adresinden ulaşılabilecek. 2828 sayılı kanun ve ilgili yönetmelik uyarınca, devlet korumasında yetişmiş gençler kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam ediliyor. Bu amaçla yılda üç kez atama yapılıyor. Bugüne kadar devlet korumasında yetişmiş toplam 55 bin 862 kişinin kamuda istihdamı sağlandı.