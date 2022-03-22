Son deprem nerede oldu? Deprem mi oldu? 22 Mart AFAD deprem listesi:

Bursa’da meydana gelen deprem sonrası vatandaşlar Bursa deprem fay hattı sorgulaması da bir hayli arttı. Bursa’yı etkileyecek olan deprem sadece Marmara Denizi içindeki faylar değil, İznik‘ten başlayıp Gemlik, Mudanya, Karacabey‘e doğru devam eden Kuzey Anadolu fay hattının orta kolu üzerinde oluşan depremlerdir. 1855 yılında olmuş ve küçük kıyamet olarak adlandırılan depremin, İnegöl’den başlayarak Yıldırım, Osmangazi, Nilüfer ve Mustafakemalpaşa‘dan devam eden bir fay hattıdır. Bu orta ve güney kolu olarak adlandırılan her iki fay hattının da yerleşim yerlerinin içinde geçmektedir.

Bursa’da deprem riski en çok nerelerde var?

AFAD’ın Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası’na göre Bursa’da, Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer gibi nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu bölgelerin birinci derece deprem riski taşıdığı belirlendi. Bursa merkezine yakın olan ilçelere ait aktif fay hatları ise İnegöl fayı, Karacabey fayı, İznik fayı ve Orhangazi fayı olduğu raporlara yansıdı.

Bursa’da birinci derecede deprem bölgeleri,

-Osmangazi (Demirtaş, Soğukpınar dahil)

– Yıldırım merkez ve mahalleler

– Nilüfer (Çalı, Görükle dahil)

– Mudanya merkez ve Mudanya Zeytinbağı

– Gemlik, İznik, Orhaneli, Orhangazi

– Karacabey, Mustafa Kemal Paşa

– Kestel, Gürsu, İnegöl ve Yenişehir

Bursa’da ikinci derecede deprem bölgeleri ise;

-Büyükorhan

– Harmancık

– İnegöl Kurşunlu ve Tahtaköprü

– Keles

Bursa'da kaç tane deprem fayı var?

Maden Tetkik Arama Enstitüsü raporlarına göre Bursa’da aktif olarak yer alan fay hatları, isimleri ve etkilediği bölgeler şu şekilde;

– Bursa fayı / Kent meydanı, Atatürk Stadyumu, Altıparmak ve kent merkezini etkiliyor

– Gemlik fayı / Gemlik’in tamamını ve Gemlik’e bağlı bölgeleri etkiliyor

– Zeytinbağı-Mudanya fayı / Mudanya, Tirilye ve civarını etkiliyor

– Çalı fayı / İhsaniye, Beşevler, Ataevler, Üçevler, Demirci ve civarını etkiliyor

– Uluabat fayı / Uluabat gölü ve çevresini etkiliyor

– Orhaneli fayı / Orhaneli ilçesi ve dağ ilçelerinin bir kısmını etkiliyor

– Barakfakih fayı / Barakfakih, Kestel ve Gürsu civarını etkiliyor.