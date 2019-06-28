Son dakika haberleri İBB’de kimler istifa etti

23 Haziran 2019 Pazar günü yapılan 23 Haziran'da yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçimlerinde seçilen CHH, İP, HDP’nin ortak adayı Ekrem İmamoğlu'nun mazbatayı alarak göreve başladığı ilk çalışma gününde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) üst düzey istifalar başladı. Son dakika bilgisine göre İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, ve tüm yardımcıları istifa etti.

Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanı olarak ilk mesaisinde önemli bir gelişme yaşandı. İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, genel sekreter yardımcıları Muzaffer Hacımustafaoğlu, Mevlüt Bulut, Süleyman Karalı, Nihat Macit, Çağatay Kalkancı, Eyyüp Karahan, Adil Karaismailoğlu ve Hukuk Müşaviri Ali Karaaslan ortak bir açıklama yaparak kendi istekleri ile görevlerini bıraktıklarını duyurdular.

Baraçlı, 31 Mart sonrası İmamoğlu ile yaşadığı "makam araçları" polemiğiyle de gündeme gelmişti.