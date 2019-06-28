0553 313 94 23

Son dakika haberleri İBB’de kimler istifa etti

23 Haziran 2019 Pazar günü yapılan 23 Haziran'da yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçimlerinde seçilen CHH, İP, HDP’nin ortak adayı Ekrem İmamoğlu'nun mazbatayı alarak göreve başladığı ilk çalışma gününde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) üst düzey istifalar başladı. Son dakika bilgisine göre İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, ve tüm yardımcıları istifa etti.

28 Haziran 2019 Cuma 15:33
Son dakika haberleri İBB’de kimler istifa etti

23 Haziran 2019 Pazar günü yapılan 23 Haziran'da yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçimlerinde seçilen CHH, İP, HDP’nin ortak adayı Ekrem İmamoğlu'nun mazbatayı alarak göreve başladığı ilk çalışma gününde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) üst düzey istifalar başladı. Son dakika bilgisine göre İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, ve tüm yardımcıları istifa etti.

Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanı olarak ilk mesaisinde önemli bir gelişme yaşandı. İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, genel sekreter yardımcıları Muzaffer Hacımustafaoğlu, Mevlüt Bulut, Süleyman Karalı, Nihat Macit, Çağatay Kalkancı, Eyyüp Karahan, Adil Karaismailoğlu ve Hukuk Müşaviri Ali Karaaslan ortak bir açıklama yaparak kendi istekleri ile görevlerini bıraktıklarını duyurdular.

Baraçlı, 31 Mart sonrası İmamoğlu ile yaşadığı "makam araçları" polemiğiyle de gündeme gelmişti. 

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 15:33
  1. İstanbul
  2. Son dakika haberleri İBB’de kimler istifa etti
  3. BB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı
  4. genel sekreter yardımcıları Muzaffer Hacımustafaoğlu
  5. Mevlüt Bulut
  6. Süleyman Karalı
  7. Nihat Macit
  8. Çağatay Kalkancı
  9. Eyyüp Karahan
  10. Adil Karaismailoğlu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP, HDP, İYİ Parti ve Saadet Partisi harekete geçti
    1. CHP, HDP, İYİ Parti ve Saadet Partisi..
    2. Ziraat Odalarından “Fındık fiyatları..
    3. LGS'de tam puan alanlar ödüllendirildi
    4. Deri çanta temizliğinin püf noktaları..
    5. Samsun’da ihracat arttı
    6. Altınordu Belediyesinden Şubaşı’na..
    7. Yılın tabanca ödülü Türk markasına
    8. Başkan Özcan’dan temizlik işçilerine..
    9. “BM ve Güvenlik Konseyi’nde ABD’nin..
    10. Ordu’da kaçak telefon operasyonu
    11. Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 3..
    12. Büyükşehir’den ‘Vatandaş memnuniyet..
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan G20'de
    14. Yeni nişanlı, eski kocayı öldürdü
    15. İTÜ taban puanları 2019 İstanbul..
    16. Şehit askerin naaşı memleketi Ağrı’ya..
    17. Novo Nordisk’ten, Akdeniz..
    18. Mersin’de yasa dışı bahis operasyonu:..
    19. Yengelerini dövüp bıçakla saldırdı
    20. GÜNCELLEME - Mersin'de kadın cinayeti
    21. Genç kıza kapkaç şoku
    22. Başkan Seçer, emeklilerle bir araya..
    23. İş adamının cenazesinde ’helallik’ şoku
    24. Ege Yapı'dan"Kordon İstanbul"da..
    25. ABD Kuzey Kore ile görüşmelere hazır
    26. Türkiye Perakendeciler Federasyonu'nun..
    27. Başkan Tahmazoğlu, yeni çiftlere..
    28. Buse için 20 metrelik görüş mesafesi..
    29. Kur’an kursu öğrencilerine köfte ekmek..
    30. Susurluklu Kıbrıs Gazilerine madalya
    Davutoğlu’ndan Babacan’a flaş teklif! Abdullah Gül ve Beşir Atalay reddetti
    Davutoğlu’ndan Babacan’a flaş teklif! Abdullah Gül ve Beşir Atalay reddetti
    Yeni partinin kurulacağı tarih açıklandı! Ali Babacan ve Abdullah Gül...
    Yeni partinin kurulacağı tarih açıklandı! Ali Babacan ve Abdullah Gül...
    Bu sözleri bir kenara yazın! CHP’den dikkat çeken erken seçim açıklaması
    Bu sözleri bir kenara yazın! CHP’den dikkat çeken erken seçim açıklaması
    Cumhurbaşkanı Sibsi hastaneye kaldırıldı!
    Cumhurbaşkanı Sibsi hastaneye kaldırıldı!
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı

    Günün Karikatürü

    28 Haziran 2019
    Zamanında susturamadık! Casus Brunson'dan büyük küstahlık
    Zamanında susturamadık! Casus Brunson'dan büyük küstahlık
    Putin siyasi krizdeki ülkeye cumhurbaşkanı atadı
    Putin siyasi krizdeki ülkeye cumhurbaşkanı atadı