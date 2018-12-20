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Son dakika deprem Kandilli Rasathanesi son depremler

Son dakika deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Bu sabah hem Ege'de hem de Marmara'da peş peşe deprem meydana geldi. Son dakika depremler neyin habercisi? Kandilli Rasathanesi deprem açıklaması. Yalova depremi İstanbul depremini tetikler mi? Kandilli deprem son dakika 2018 bilgileri...

20 Aralık 2018 Perşembe 12:50
Son dakika deprem Kandilli Rasathanesi son depremler

Son dakika deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Bu sabah hem Ege'de hem de Marmara'da peş peşe deprem meydana geldi. Son dakika depremler neyin habercisi? Kandilli Rasathanesi deprem açıklaması. Kandilli deprem son dakika 2018 bilgileri...

Türkiye'nin farklı bölgelerinde son zamanlarda birbiri ardına depremler meydana gelmekte. Sabah saat 07:45'te Ege'de 4,3 şiddetinde deprem meydana gelmişti. 09:30'da ise bu kez Yalova'da 4,5 şiddetinde deprem meydana geldi. Yalova depremi İstanbul'da da hissedildi.

Son dakika haberleri. Yalova Çınarcık merkezli 4,5 şiddetinde deprem meydana geldi. Saat 09.30 sularında İstanbul'da da hissedilen bir deprem oldu. Kısa süreli hissedilen depremin merkez üssü ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Yalova'daki deprem İstanbul ve Bursa'da da hissedildi.

Kandilli'den son dakika deprem açıklaması

Boğaziçi Üniversitesi (B.Ü.) Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden Yalova Çınarcık'ta meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Açıklamada şöyle denildi: "Saat 09.34'de, aletsel büyüklüğü 4.5 olan hafif şiddette bir deprem meydana gelmiştir. Depremin odak derinliği yaklaşık 5 km civarında olup, sığ odaklı bir depremdir. Deprem özellikle Esenköy, Yalova ve İstanbul'da hissedilmiştir. Yalova il sınırlarının tamamı genelde Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun, kısmen de Batı Anadolu açılma rejiminin etkisi altındadır. Yalova ili Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun kuzeyden ve güneyden geçen kolları ili çevirmektedir. Bu yüzden bölgede çok miktarda irili ufaklı diri fay parçası bulunmaktadır. MTA tarafından 2011 yılında hazırlanan Türkiye Diri Fay Haritasında da görüleceği gibi, il sınırları içerisinden Altınova, Yalova, Esenköy ve Orhangazi Fayı geçmektedir"

İstanbul depremiyla alakası yok

İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Tüysüz ise şöyle konuştu: "17 Ağustos depreminin sorumlusu olan fayın nereye kadar kırıldığı önemli bir tartışma konusuydu. Bu fayın Yalova'ya kadar kırıldığı ortaya kondu. Yalova açıklarına kadar kırılan fayın batısında bir stres birikimi var. Bunu bölgedeki küçük depremler takip edildiğinde görüyoruz. Burada 4, 4.5, 5 büyüklüğünde depremler olağandır. Bunun arkasından bir miktar artçıları gelecektir. Burada çok sayıda küçük faylar var, bunların kırıldığıın görüyoruz. Meydana gelen son depremin beklenen İstanbul depremiyle bir alakası yok."

Türkiye'de son günlerde birbiri ardına depremler hissediliyor

19 Aralık’ta Tekirdağ Yeniköy açıklarında saat 17:02'de 3.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. 

15 Aralık’ta ise Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 12.26'da, merkez üssü Bursa'nın Mudanya ilçesi olan 3,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. 

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 12:50
  1. Yalova
  2. Tekirdağ
  3. İstanbul
  4. Bursa
  5. kandilli rasathanesi deprem
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