Son dakika Burhanettin Kocamaz aday mı? | Burhanettin Kocamaz kimdir kaç yaşında?

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, partisinden istifa etmesinin ardından kamuoyu tarafından araştırılmaya başlandı. Burhanettin Kocamaz ile ilgili son dakika haberinin ardından vatandaşlar, “Burhanettin Kocamaz hangi partiden aday?”sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar. Peki, Burhanettin Kocamaz kimdir? Burhanettin Kocamaz kaç yaşında? Burhanettin Kocamaz nereli?

Burhanettin Kocamaz'ın Mersin'de adaylığıyla ilgili son dakika gelişmesi yaşanıyor. İl Seçim Kurulu kararına göre Kocamaz aday olamıyor. Mersin İl Seçim Kurulu, Burhanettin Kocamaz'ın DP'den de aday olamayacağına karar verdi. Son kararı YSK verecek.

Burhanettin Kocamaz, 1955 yılında Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Nacarlı Köyü'nde doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Tarsus'ta tamamladı. 1972 yılında Gazi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü'ne girerek 1977 yılında mezun oldu. 1977-1978 yıllarında İskenderun Demir Çelik Fabrikası Kalite Kontrol Laboratuvarlar Müdürlüğü'nde çalıştı. 1980 öncesi Tarsus Endüstri Meslek Lisesi Kimya Bölümü'nde, askerlik dönüşü de Cengiz Topel Lisesi'nde Kimya öğretmenliği yaptı. Bu arada 1983-1985 yıllarında Ankara Hukuk Fakültesi'ne devam etti. Ancak mazeretinden dolayı ayrıldı.

Daha sonra özel bir dershanede öğretmen ve ortak olarak 5 yıl çalıştı. Bu arada 1987 yılında Kocamazlar Tarım Ltd. Şti.'ni kurarak zirai ilaçlar bayii olarak ticarete atıldı. 1992 yılında MHP Tarsus İlçe Teşkilatı yönetimine girdi ve basın sözcüsü oldu.

27 Mart 1994 tarihinde MHP'den Tarsus Belediye Başkanı adayı olarak girdiği seçimleri kazandı. 1999, 2004 ve 2009 seçimlerinde aynı başarıyı göstererek 4 dönem belediye başkanı olarak görev yaptı. 2014 yılında MHP'den bu kez Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan ve kazanan Başkan Kocamaz, halen bu görevini sürdürmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.