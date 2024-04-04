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Gündem Son dakika! Beştepe'de kritik MGK sonrası yazılı açıklama
Gündem

Son dakika! Beştepe'de kritik MGK sonrası yazılı açıklama

Yeniakit Publisher
2024-04-04 18:34:00 - 2024-04-04 18:39:30
Son dakika! Beştepe'de kritik MGK sonrası yazılı açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı sona erdi. Toplantısı sonrası yazılı açıklama yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı sona erdi. Toplantısı sonrası yazılı açıklama yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantı, 2,5 saat sürdü.

İşte o açıklamadan satır başları:

"Bölgemizin geleceğinde terör örgütlerine ve onların destekçilerine hiçbir surette yer verilmeyeceğinin altı çizilmiş; terör örgütlerini cesaretlendiren tüm aktörlerin aklıselimle hareket ederek terörle irtibatlarını kalıcı şekilde ve gecikmeksizin kesmesinin önemine işaret edilmiştir. "

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