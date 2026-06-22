Son dakika! Başörtülülere nefret kusan o yobaz tutuklandı
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İstanbul’da metroda başörtülü bir kadına yönelik hakaret içerikli ifadeler kullanan Hatice Öncel isimli yobaz kadın ters kelepçe ile götürüldüğü adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bir kadının, metroda karşılaştığı başörtülü kadına yönelik kullandığı "Her tarafından cahillik akıyor. Mümkünse bütün kapalılar kapatılsın, imha edilsin" sözleri sosyal medyada tepki toplamış, hakaret içerikli paylaşımı yapan Hatice Öncel, hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan soruşturma başlatılmış ve gözaltına alınmıştı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen Hatice Öncel'in, savcılık tarafından 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan tutuklanması istenmişti. Ters kelepçeli şekilde Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen Hatice Öncel tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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