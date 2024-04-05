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Gündem Son dakika! 53 gün sonra İliç'ten acı haber: Bir işçinin cansız bedenine ulaşıldı
Gündem

Son dakika! 53 gün sonra İliç'ten acı haber: Bir işçinin cansız bedenine ulaşıldı

Yeniakit Publisher
2024-04-05 22:21:00 - 2024-04-05 23:16:39

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'ın İliç ilçesinde 13 Şubat'ta maden sahasında meydana gelen heyelanda toprak altında kalan 9 işçiden birinin cesedine ulaşıldığını belirtti.

Erzincan'ın İliç ilçesindeki bir maden ocağında 13 Şubat 2024 tarihinde meydana gelen toprak kaymasında, toprak altında 9 işçi kalmıştı.

Otopsi yapılacak

 

Toprak altında kalan işçilere ulaşmak için çalışmalar sürdürülürken 53 gün sonra bugün ocağın manganez sahasında Uğur Yıldız’a ait olduğu tahmin edilen bir cenazeye ulaşıldı. Cenaze, savcının incelemesinin ardından otopsi için hastane morguna kaldırılacak.

"Diğer madenciler için çalışmalar devam ediyor"

Kazanın gerçekleştiği 13 Şubat'tan bu yana arama çalışmalarının devam ettiğini aktaran Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Erzincan İliç'te maden sahasında meydana gelen heyelanda ilk günden bu yana aralıksız olarak devam eden 9 madenci kardeşimizi arama çalışmalarımızda bu akşam saatlerinde mangan ocağı olarak tabir edilen alanda bir işçi kardeşimize ulaştık. Diğer madencilerimiz için ekipler 7/24 çalışmalarını sürdürüyor. İşçi kardeşimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyorum."
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NE OLMUŞTU?

Anagold Madencilik'in 2010 yılı Aralık ayından itibaren altın üretimi yaptığı Çöpler Madeni'nde 13 Şubat Salı günü saat 14.30 sıralarında toprak kayması meydana gelmişti.

Hacmi 10 milyon metreküp olarak hesaplanan bir kütlenin kaydığı belirtilmişti. Maden ocağındaki 9 işçi bu kütlenin altında kalmıştı.

İşçilerinden birinin cansız bedenine bugün ulaşılırken, 8 işçi için arama çalışmaları devam ediyor.

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