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"Son 6 maçımızı kaybetmedik, performansımız çok iyi"

- Atiker Konyasporlu futbolcu Petar Filipovic:"Fenerbahçe maçında da iyi bir performans sergileyip puan ya da puanlar almak istiyoruz"

13 Şubat 2019 Çarşamba 16:55
"Son 6 maçımızı kaybetmedik, performansımız çok iyi"


KONYA (AA) - Atiker Konyasporlu futbolcu Petar Filipovic, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe ile yapacakları maçta, son haftalarda ortaya koydukları etkili performansı sergilemeyi hedeflediklerini söyledi.

Petar Filipovic, Kayacık Tesisleri'ndeki antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, geçen hafta Evkur Yeni Malatyaspor'la 1-1 berabere kaldıkları maçta rakibe gol pozisyonlarında çok fırsat vermediklerini belirterek, "Başarılı bir takımız. Başarımızın devam edeceğine inanıyorum." ifadesini kullandı.

Filipovic, Spor Toto Süper Lig'de hafta sonu Fenerbahçe ile yapacakları maça ilişkin de "Fenerbahçe ligimizin en güçlü ekiplerinden bir tanesi. Kendileri lige iyi başlamadılar ama şu anda çıkış içindeler ve çıkış arıyorlar. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Rusya temsilcisi Zenit ile oynadığı maçında da iyi bir performans sergiledi. Tabii biz de son 6 maçımızı kaybetmedik. Çok iyi bir performans sergiliyoruz. Fenerbahçe maçında da iyi bir performans sergileyip puan ya da puanlar almak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.


- Antrenman


Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 16 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışması ve topla oyunun ardından futbolcular, çift kale maç ile idmanı tamamladı.

Antrenmana, tedavilerine devam edilen Ömer Ali Şahiner, Paolo Hurtado, Jens Jonsson ve Fallou Diagne katılmadı.

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Haber Tarihi: 13 Şubat 2019 Çarşamba 16:55
  1. Atiker Konyaspor
  2. Aykut Kocaman
  3. Fenerbahçe
  4. Futbol
  5. hazırlık
  6. Petar Filipovic
  7. Spor Toto Süper Lig

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