Somali'de yabancı güçleri hedef alan saldırılar sürüyor

Somali'nin güneyinde varlık gösteren yabancı askeri güçleri hedef alan saldırılar sürüyor.

Eş Şebab Aşağı Şabel, Aşağı Cuba ve Bay bölgelerinde yabancı güçlere saldırılar düzenledi.

Aşağı Şabel'deki Canale ilçesinde bulunan Afrika Birliği'ne ait askeri kamp çevresinde çatışmalar yaşandı.

Eş Şebab ayrıca dün gece Qoryoley ilçesinde Afrika Birliği unsurlarının konuşlandığı bir kampa şiddetli bir saldırı düzenledi.

Saldırılarda özellikle Uganda ordusu saflarında kayıplar yaşandığı belirtildi.

Son dönemde bölgede Eş Şebab'a karşı saldırı başlatan Uganda ordusu ağır kayıplar yaşıyordu. Kayıpların ardından Uganda ordusunun Somali'den çekilmeyi değerlendirdiği belirtilmişti.

Uganda ordu güçleri özellikle Aşağı Şabel bölgesindeki vur-kaç saldırılarında ağır kayıplar veriyor.

Uganda birlikleri Somali'deki Afrika Birliği misyonlarının en temel bileşenlerinden biri niteliğinde. Uganda 2007 yılından bu yana Somali'de binlerce asker bulundurdu.

Somali'de sivillere karşı birçok ihlale karışan Uganda ordusu çatışmalarda çok sayıda askerini de kaybetti.

Son dönemde Uganda ordusunun yaşadığı kayıplarda artış yaşanıyordu.

Yaklaşık 20 yıldır süren saldırılara rağmen Afrika Birliği güçleri Eş Şebab'ı zayıflatmayı başaramadı. Bugün grup, ülkenin güney ve orta kesimlerinin yaklaşık yüzde 70'lik bir bölümünü kontrol altında tutuyor.

Kaynak: Mepa News