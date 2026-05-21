  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hakan Fidan'dan Sumud Filosu'ndaki Türk aktivistlere ilişkin açıklama Pakistan devrede: ABD ve İran arasında Hürmüz Boğazı'nı güvenceye alacak geçici uzlaşı planı Türkiye nüfusu için alarm veren rakamlar! TÜİK endişelendiren verileri açıkladı PKK’nın İran kolu PJAK Trump’ı yalanladı: Kendi silahlarımız var! Zamanı gelince harekete geçeceğiz! Doğu'nun Boğaz Köprüsü 5,9 milyar lira kazandırdı Petro'dan siyonist bakana şamar: Tam bir Nazi gibi davranıyor! Soykırımı gizlemek için insanlara saldırıyorlar! Beğenmediklerini sınır dışı ediyor Köle tüccarı geri döndü Vergi borcu olanlar dikkat! Ali Mahir Başarır yine çarpıttı! Yalanı bu video deşifre ediyor İspanya Dışişleri Bakanı duyurdu: 44 aktivist Türkiye aktarmalı uçakla geliyor!
Dünya Somali'de yabancı güçleri hedef alan saldırılar sürüyor
Dünya

Somali'de yabancı güçleri hedef alan saldırılar sürüyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Somali'de yabancı güçleri hedef alan saldırılar sürüyor

Somali'nin güneyinde varlık gösteren yabancı askeri güçleri hedef alan saldırılar sürüyor.

Somali'nin güneyinde varlık gösteren yabancı askeri güçleri hedef alan saldırılar sürüyor.

Eş Şebab Aşağı Şabel, Aşağı Cuba ve Bay bölgelerinde yabancı güçlere saldırılar düzenledi.

Aşağı Şabel'deki Canale ilçesinde bulunan Afrika Birliği'ne ait askeri kamp çevresinde çatışmalar yaşandı.

Eş Şebab ayrıca dün gece Qoryoley ilçesinde Afrika Birliği unsurlarının konuşlandığı bir kampa şiddetli bir saldırı düzenledi.

Saldırılarda özellikle Uganda ordusu saflarında kayıplar yaşandığı belirtildi.

 

Son dönemde bölgede Eş Şebab'a karşı saldırı başlatan Uganda ordusu ağır kayıplar yaşıyordu. Kayıpların ardından Uganda ordusunun Somali'den çekilmeyi değerlendirdiği belirtilmişti.

Uganda ordu güçleri özellikle Aşağı Şabel bölgesindeki vur-kaç saldırılarında ağır kayıplar veriyor.

Uganda birlikleri Somali'deki Afrika Birliği misyonlarının en temel bileşenlerinden biri niteliğinde. Uganda 2007 yılından bu yana Somali'de binlerce asker bulundurdu.

Somali'de sivillere karşı birçok ihlale karışan Uganda ordusu çatışmalarda çok sayıda askerini de kaybetti.

Son dönemde Uganda ordusunun yaşadığı kayıplarda artış yaşanıyordu.

Yaklaşık 20 yıldır süren saldırılara rağmen Afrika Birliği güçleri Eş Şebab'ı zayıflatmayı başaramadı. Bugün grup, ülkenin güney ve orta kesimlerinin yaklaşık yüzde 70'lik bir bölümünü kontrol altında tutuyor.

Kaynak: Mepa News

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23