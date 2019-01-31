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Soma maden işçileri devlet kadrosunda

Soma Kömür İşletmelerinde çalışan 2 bin 400 işçi, Türkiye Kömür İşletmelerinin iştiraki olan özel şirkete devredildi.

31 Ocak 2019 Perşembe 12:49
Soma maden işçileri devlet kadrosunda

AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, Soma Kömür İşletmelerinde çalışan 2 bin 400 işçinin durumuna ilişkin belirsizliğin ortadan kalktığını belirterek, "Cumhurbaşkanımızın da açıklamasıyla artık Türkiye Kömür İşletmeleri buradaki şirketle sözleşmesini sonlandırmış oldu. Buradaki işçilerimiz Türkiye Kömür İşletmelerinin iştiraki olan özel şirketlerimizden bir tanesine devredilecek" dedi. Özkan, AK Parti Soma İlçe Başkanlığında gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Soma Kömür İşletmelerine bağlı Işıklar ocağında çalışan 2 bin 400 işçinin durumuna ilişkin yaptığı açıklamayla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Belirsizlik ortadan kalktı

Özkan, sözleşmenin sonlandırılmasının ardından maden işçilerinin gelecekleriyle ilgili kaygılandığını kaydederek, şöyle devam etti: "Buradaki işçilerimiz Türkiye Kömür İşletmelerinin iştiraki olan özel şirketlerimizden bir tanesine devredilecek. Bu şekilde kömür üretimine devam edilmiş olunacak. Yer altı zenginliğimiz ekonomiye kazandırılmaya devam edilecek. Hem de bu işletmede çalışan işçi kardeşlerimiz yeni işletme çatısı altında çalışmaya devam edecek. Böylelikle 2 bin 400 maden işçisi kardeşimizin belirsizliği ortadan kalktı."

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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 12:49
  1. AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan
  2. Soma Kömür İşletmeleri
  3. Türkiye Kömür İşletmeleri
  4. AK Parti Soma İlçe Başkanlığı
  5. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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