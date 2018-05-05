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Soldado'dan kupa değerlendirmesi: Türkiye Kupası’nı müzemize götürerek...

Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Roberto Soldado, Türkiye Kupası'nda yaşanan olaylar hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 14:12
Soldado'dan kupa değerlendirmesi: Türkiye Kupası’nı müzemize götürerek...

Roberto Soldado, Türkiye Kupası Yarı Finali’nde yaşanan gelişmelere anlam veremediğini söyledi.

İspanyol golcü, “Böyle olmasını istemezdik. Her şey bizim dışımızda gelişti. Sonuçta finale çıktık ve bunu hak ettik. Türkiye Kupası’nı müzemize götürerek taraftarımızı sevindireceğiz. Ayrıca ligdeki yarışı da sonuna kadar sürdüreceğiz” diye konuştu.

Haber Tarihi: 05 Mayıs 2018 Cumartesi 14:12
  1. Roberto Soldado
  2. Fenerbahçe
  3. Ziraat Türkiye Kupası

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