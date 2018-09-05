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Soldado sonunda patladı: Büyük hayal kırıklığı içindeyim

Fenerbahçe'nin UEFA kadrosunda yer almayan Roberto Soldado, sessizliğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bozdu. Soldado: Büyük hayal kırıklığı yaşıyorum.

05 Eylül 2018 Çarşamba 18:47
Soldado sonunda patladı: Büyük hayal kırıklığı içindeyim

Fenerbahçe'de UEFA Avrupa Ligi kadrosunda yer almayan Roberto Soldado büyük hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.

Resmi twitter hesabından açıklama yapan İspanyol golcü, "UEFA listesinde olmamaktan dolayı büyük hayal kırıklığı içindeyim. Ama şu anda tek isteğim takım arkadaşlarıma destek olmak ve yarışacağımız diğer kulvarlarda takımım için elimden gelenin en iyisini yapmak" diye konuştu.

Kaynak: Skorer

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 18:47
  1. Roberto Soldado
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  3. UEFA
  4. Fenerbahçe

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