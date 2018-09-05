Soldado sonunda patladı: Büyük hayal kırıklığı içindeyim

Fenerbahçe'de UEFA Avrupa Ligi kadrosunda yer almayan Roberto Soldado büyük hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.

Resmi twitter hesabından açıklama yapan İspanyol golcü, "UEFA listesinde olmamaktan dolayı büyük hayal kırıklığı içindeyim. Ama şu anda tek isteğim takım arkadaşlarıma destek olmak ve yarışacağımız diğer kulvarlarda takımım için elimden gelenin en iyisini yapmak" diye konuştu.

Kaynak: Skorer