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Soldado sonunda isyan etti: Kariyerimi tehlikeye attınız!

Fenerbahçe'nin tecrübeli hocası Cocu'nun Avrupa Ligi kadrosuna almadığı Soldado, bu karara ateş püskürerek, "Kariyerimi tehlikeye attınız!" dedi.

07 Eylül 2018 Cuma 09:53
Soldado sonunda isyan etti: Kariyerimi tehlikeye attınız!

Sezona çok kötü bir başlangıç yapan ve çok sıkıntılı bir süreçten geçen Fenerbahçe'de bu kez de Roberto Soldado krizi çıktı... Teknik direktör Phillip Cocu tarafından UEFA Avrupa Ligi kadrosuna alınmayınca isyan bayrağını açtı. İspanyol futbolcunun menajeri kısa süre içinde İstanbul'da olacak.

Cocu ve Comolli'yle görüşen Soldado'nun, "Kariyerimi tehlikeye attınız. Verilen karar nedeniyle son derece mutsuzum. Geleceğimi yeniden gözden geçireceğim" diye konuştuğu öğrenildi.

KRİZ MASAYA YATIRILACAK

Soldado'nun ardından menajeri Alberto Toldra ile görüştüğü ve İstanbul'a çağırdığı belirlendi. Toldra'nın Comolli ve yöneticilerle görüşeceği ve Soldado'nun durumunu masaya yatıracağı öğrenildi.

AYRILIK GÜNDEME GELEBİLİR

Yapılacak görüşme sonrası İspanyol yıldızın ayrılığı da gündeme gelebilir. İddialara göre Soldado'nun menajeri, transferin devam ettiği Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde kulüp arıyor.

Kaynak: Takvim

Haber Tarihi: 07 Eylül 2018 Cuma 09:53
  1. Birleşik Arap Emirlikleri
  2. Sarı Lacivertliler
  3. Roberto Soldado
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