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Aktüel

Söke’de kaza ucuz atlatıldı

Söke-Kuşadası çevreyolu Ankara Evleri kavşağında meydana gelen kaza ucuz atlatıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-01 00:21:41 -
Söke’de kaza ucuz atlatıldı

Söke-Kuşadası çevreyolu Ankara Evleri kavşağında meydana gelen kaza ucuz atlatıldı. Kaza aynı istikamette seyreden iki aracın aynı anda kavşağa girmek istemesi sonucu oluştu.


Edinilen bilgiye göre; Taylan A. idaresindeki 34 JY 4232 otomobil ile Ferhat Y. yönetimindeki 10 LF 506 plakalı pikap kavşak içinde çarpıştı. Kazada, Pakize A., Berfin A ile sürücü Taylan A. hafif şekilde yaralandı.


Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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