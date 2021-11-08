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Kadın - Aile Sokak simidi tarifi, nasıl yapılır? Kolay sokak simidi tarifi
Kadın - Aile

Sokak simidi tarifi, nasıl yapılır? Kolay sokak simidi tarifi

Çayla çıtır çıtır kızarmış, bol susamlı bir simit yemekten mahrum kalmayın.

Yeniakit Publisher
2021-11-08 15:47:00 -
Sokak simidi tarifi, nasıl yapılır? Kolay sokak simidi tarifi

Çayla çıtır çıtır kızarmış, bol susamlı bir simit yemekten mahrum kalmayın. Simit fırınlarına taş çıkartacak nefis ev yapımı sokak simidi tarifimiz…

Malzemeler

  • 1 su bardağı ılık su (200 ml )
  • 1 su bardağı ılık süt
  • 1 yumurta
  • 1 paket kuru instant maya
  • 2 çay kaşığı tuz
  • 2 tatlı kaşığı toz şeker
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
  • Aldığı kadar un

Üzeri için;

  • 1 bardak su
  • 2 yemek kaşığı pekmez
  • 1 kase kavrulmuş susam

Yapılışı

Yoğurma kabında ılık süt, ılık su, maya ile birlikte eritilir. 5 dk bekletilir. Mayanın ermesiyle yumurta, şeker, tuz, sıvı yağ eklenir. Karıştırılır un ilavesiyle ele yapışmayan yumuşak hamur yoğrulur. Üzeri kapatılır mayalandırılır. Hamur mayalanırken susamlar tavaya alınır yakmadan kısık ateşte kavrulur. Soğumaya bırakılır. Bir kasede pekmez, su eritilir. Mayalanan hamur hafif unlanmış tezgah üzerinde limon büyüklüğünde bezeler yapılır. Her bir beze tezgah üzerinde ince rulo yapılır, 2′ ye katlanır resimde ayrıntılı açıkladım. Bükerek 2 ucu birleştirilir. Önce pekmezli suya sonrada susama bulayıp yağlı kağıt serilmiş tepsiye dizilir. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirilir. Sokak simitler hazır. Afiyet olsun.

 

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