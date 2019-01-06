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Sokak ortasında pitbull dehşeti! Yavru köpeği parçaladılar

Sakarya’nın Ferizli ilçesinde sahibi tarafından gezmeye çıkartılan pitbull cinsi iki köpek, yavru sokak köpeğine saldırdı. Güvenlik kameralarına yansıyan olay sonrası pitbull sahibine cezai işlem uygulandı.

06 Ocak 2019 Pazar 12:43

Sakarya’nın Ferizli ilçesinde sahibi tarafından gezmeye çıkartılan pitbull cinsi iki köpek, sokakta gezen yavru köpeğe saldırdı.

Olay, Ferizli ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sahibi tarafından gezmeye çıkarılan pitbull cinsi iki köpek, sokak köpeğine saldırdı. İki köpek, sokak köpeğini yakalayıp dişlerini geçirerek uzun bir süre bırakmadı. Bu sırada sokak köpeğini kurtarmak isteyen çevredekiler duruma müdahale etti. Saldırıda yaralanan sokak köpeği kanlar içinde yerde kaldı. Saldırı sonrasında ekiplerin köpeğe el koyarak, pitbull sahibine cezai işlem uyguladığı öğrenildi.

Olay güvenlik kamerasında

Öte yandan pitbull cinsi köpeklerin sokak köpeğine saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iki pitbull köpeğin sokak köpeğine saldırması ve daha sonra çevredeki vatandaşların köpekleri ayırmak için müdahale ettiği görülüyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 12:43
  1. Sakarya
  2. Ferizli
  3. Pitbull dehşeti
  4. Pitbull saldırısı
  5. Sokak ortasında pitbull saldırısı
  6. Yavru köpeği parçaladılar

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