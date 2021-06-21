Sokağa çıkma yasakları bitti mi? Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı?
Hafta içi sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Merakla beklenen kabine toplantısı gerçekleşti. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Milyonların merak ettiği sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin önemli detaylar paylaşıldı. Peki, bu hafta sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasakları ne zaman bitecek?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yoğun programı sebebiyle kabine toplantısı 21 Haziran’a ertelenmişti. Kabine toplantısı bugün gerçekleşti ve toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Pazar günü yasağı bitti mi?
Sokağa çıkma yasakları bitti mi? Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, aşılama hızının aynı ciddiyetle süreceğini ifade etti. Sokağa çıkma kısıtlamalarına ilişkin olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, “1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz. Müzikle ilgili sınırlamayı da 24.00'e çekiyoruz” dedi.