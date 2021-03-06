İstanbul sokağa çıkma yasağı ne zaman? Koronavirüs salgınında Türkiye’de birinci yıl geride kaldı. Şehirden şehre vaka sayıları değiştiği için bölgesel kararlar alınmaya başladı. Aylardır 81 ilde uygulanan sokağa çıkma yasakları illere göre uygulanmaya başladı. Peki, İstanbul’da sokağa çıkma yasağı var mı?

Sokağa çıkma yasağı var mı bugün İstanbul'da?

Tüm yurtta hafta içi 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasakları uygulanmaya devam ediyor. Düşük ve orta riskli illerde hafta sonları, hafta içi olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında 8 saatlik kısıtlamalar uygulanıyor.

Yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise pazar günleri sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. İstanbul’da 5 Mart Cuma akşamı 21.00’de başlayan kısıtlama 6 Mart Cumartesi 05.00’te sona erdi. Cumartesi 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanmıyor. 6 Mart Cumartesi 21.00’de başlayacak yasak 8 Mart Pazartesi 05.00’te sona erecek.