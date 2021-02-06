Sokağa çıkma yasağı bitecek mi? Koronavirüs salgını sebebiyle 10 haftadır hafta sonu kısıtlamaları uygulanıyor. Vatandaşlar yasakların ne zaman biteceğini merak ediyor. Peki, sokağa çıkma yasağı ne zaman son?

Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

Koronavirüs salgını sebebiyle 81 ilde hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanıyor. 5 Şubat Cuma 21.00’de başlayan kısıtlama 8 Şubat Pazartesi 05.00’te sona erecek. Hafta içi ve hafta sonu kısıtlamaların tamamen sona ereceği tarih ise belli değil. Kısıtlamaların durumu salgının seyriyle netlik kazanacak?

Vatandaşlar temel ihtiyaçlarını karşılamak için hafta sonu belirli saatlerde dışarı çıkabiliyor. Market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler yarın ve pazar günü 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Yine belirtilen süre içerisinde marketler ve bakkallar aldıkları siparişleri teslim edebilecek.

Lokanta, restoran, pastane ve tatlıcı tarzı iş yerleri cuma saat 24.00'e kadar sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterecek. Bu iş yerleri cumartesi ve pazar günü 10.00-24.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerine devam edebilecek.

Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. Online sipariş firmaları da kısıtlama süresince 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebilecek.

Vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde (cumartesi-pazar), ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi, fırın ya da ekmek satış bayilerine yürüyerek gidip gelebilecek.

20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar temel ihtiyaçlarını karşılamak için hafta sonu sokağa çıkamıyor. 65 yaş üstünün ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Birimleri tarafından gideriliyor. Vefa Sosyal Destek hatları için 112, 155 ve 156’yı arayabilirsiniz.