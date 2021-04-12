Milyonların beklediği bilim kurulu toplantısı yapıldı. Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu. Vatandaşlar ise en çok ramazan ayında bir kısıtlama olup olmayacağını araştırıyor. Ramazan sokağa çıkma yasağı ne zaman başlar?

Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak? Tam kapanma ne zaman?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bilim kurulunun tedbirlere yönelik kapsamlı bir çalışma yaptığını ve öneriler hazırladığını ifade etti. Bakan Koca, “Bilim Kurulu yarından itibaren ne gibi tedbirler alınabileceğine yönelik genel kapsamlı hazırlık yaptı. Yarın kabine toplantısında bu önerileri sunacağız. Bu çerçevede kabine toplantısında uygun görülen kararlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacaktır. Vatandaşlarımıza şunu söylemek istiyorum ramazan ayı tedbirler açısından çok önemli. Yakın temas ve hareketliliği azaltacak bir döneme girmek zorundayız” dedi.