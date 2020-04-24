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Aktüel

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek kavga eden gruba ceza yağdı

Adana’nın Kozan ilçesinde iki grup arasında taşlı sopalı kavga çıktı.

2020-04-24 17:46:10 -
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek kavga eden gruba ceza yağdı

Adana’nın Kozan ilçesinde iki grup arasında taşlı sopalı kavga çıktı. Polis ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri için 3 kişiye toplam 9 bin 540 TL idari para cezası kesti.


Adana’nın Kozan ilçesi Türkeli Mahallesi Gür Sokak’ta iki grup arasında aile içi nedenlerden kaynakladığı iddia edilen taşlı sopalı kavga çıktı. Olaya müdahale eden Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, toplum sağlığını tehlikeye düşüren ve korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasını ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden gruptaki 3 kişiye idari para cezası uyguladı. Kavgada başından taşla yaralanan Tekin G., Kozan Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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