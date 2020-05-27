Sokağa çıkma kısıtlamasında Kartepeliler’in talepleri yerlerine getirildi

Sokağa çıkma kısıtlamasında Kartepe Belediyesi Alo Evlat Sağlık Kulübü ve YAŞ-BAK ekipleri vatandaşlardan gelen taleplere anında cevap verdi.

Korona virüs önlemleri kapsamında Ramazan Bayramı süresince uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Kartepe Belediyesi ekipleri gereken tedbirleri alırken, Alo Evlat Sağlık Kulübü ve YAŞ-BAK ekipleri vatandaşları yalnız bırakmadı. Alo Evlat Sağlık Kulübü ekipleri vatandaşların ihtiyaçlarını giderdi. Kartepeliler’in ilaç, alışveriş gibi ihtiyaçlarını gideren ekipler vatandaşların bayramlarını kutlamayı da ihmal etmedi. YAŞ-BAK ekipleri ise ilçe genelinde periyodik bakımlarına devam etti. Özellikle Kartepe’nin yaşayan çınarlarının bayramlarını kutlayan ve kendileriyle bir evlat sıcaklığında ilgilenen ekipler bol bol hayır duası aldı.

Çalışmalar ile ilgili konuşan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Ramazan Bayramı süresi boyunca çalışma arkadaşlarımız ile hemşehrilerimizin hizmetindeydik. Covid-19 önlemleri ilçemiz genelinde devam ederken ekiplerimizin özverili çalışmaları da devam ediyor. Normalleşme sürecinde Kartepeli hemşehrilerimiz sosyal hayatlarına devam ederken, belirlenen kurallara uymaları çok önemlidir. Tabloyu iyimser hale birlikte getirdik, bunun devamında da birlikte koruyacağız” dedi.