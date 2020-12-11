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Aktüel Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi balık tezgahlarında yoğunluk yaşandı
Aktüel

Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi balık tezgahlarında yoğunluk yaşandı

Yeniakit Publisher
2020-12-11 15:16:33 -
Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi balık tezgahlarında yoğunluk yaşandı

TRABZON (AA) - Trabzon'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanacak 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi tezgahlarda yoğunluk yaşanıyor.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde Ortahisar ilçesi Moloz mevkisindeki balıkçıların satışlarında hareketlilik gözleniyor.

Balıkçı Hami Çolak, AA muhabirine, balık satışlarından oldukça memnun olduklarını belirterek vatandaşların özellikle hamsiye ilgi gösterdiğini söyledi.

Ayhan Keleş ise sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle tezgahlarda hareketlilik yaşandığını ifade ederek, "Şu anda balık çeşitlerine büyük bir talep var. Farklı balık çeşitleri olsa da vatandaşlar hamsiye talep gösteriyor. Hamsi hem boyutu hem de fiyatı bakımından ilgi görüyor." dedi.

Balıkçı Mehmet Can Örseloğlu, hamsi başta olmak üzere mezgit, levrek, tirsi, zargana, somon, sarıkanat ve barbunya gibi balıkların tezgahları süslediğini dile getirdi.

Örseloğlu, vatandaşların sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle balık tezgahlarına ilgi gösterdiğini belirterek, "Akşam saatlerine doğru daha da yoğunluk bekliyoruz. Hamsi vatandaşların favorisi. Hem sağlık hem de omega bakımından hamsiyi bol bol tüketmek gerekiyor. Fiyatlarda oldukça uygun. Hamsi 10 liradan 15 liraya kadar satışa sunuluyor." diye konuştu.




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