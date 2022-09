Şok olacaksınız: Bill Gates’in sivrisinek fabrikaları!

Bill Gates’in Twitter hesabının ana sayfasına sivrisinek fotoğrafı koymasını yorumlayan araştırmacı yazar Murat Akan, bunun önümüzdeki yıllarda bu projenin küreselcilerin ve Gates’in en önemli projelerinden birisi olacağı anlamına geldiğini söyledi.

Youtube sayfasından söz konusu proje hakkında video paylaşımda bulunan Akan, şunları söyledi;

“Burada anlattıklarımızdan bazı arkadaşlarımız rahatsız oluyor. Karamsarlık, kötümserlik yaydığımı söylüyorlar. Zehirden bahsederken ona bal tadı vermeye kalkarsanız, üç kağıtçılık yapmış olursunuz. Polyannacılık oynarsınız. Hayatı olduğu gibi anlatmak gerekir. O yüzden bu genetiği değiştirilmiş sivrisinekler gerçekten önümüzdeki yıllarda insanlığın başına bela olacak en önemli küresel projelerden biri…”

SİVRİSİNEK FABRİKALARI

Genetiği değiştirilmiş sivrisineklerin biyolojik silah olarak tüm dünyada kullanılabileceğine dikkat çeken Akan, şöyle devam etti:

“Bill Gates sadece bu projeyle uğraşmıyor. Ne hikmetse dünyanın her sorunuyla meşgul. Bu sivrisinekler, yarın insanların üzerine ‘asker sivrisinekler’ olarak salınabilir. Biyolojik maddeleri, yeni virüsleri yaymak için kullanılabilir. Her türlü biyolojik silah olabilir. Çünkü fabrikaları kurulmuş. Şu anda bu fabrikaların bulunduğu 11 ülke var. Bir müddet sonra bütün ülkelerde bu fabrikaları kuracaklar. Üretilen sivrisinekleri ‘zehirli sivrisinekleri öldüren canlı’ olarak ülkelere satacaklar. Ayrıca bunu biyolojik asker haline getirerek Pentagon’a hizmet edecekler.”

BİLL GATES’İN SON KİTABI

“Bill Gates, ‘Gelecekteki pandemileri nasıl önleyebiliriz’ adlı bir kitap yazdı. Gates’in hayırsever olduğunu düşünenler yanılıyor. Esasında bunlar parayı seviyor, kendi sapkın düşünceleri doğrultusunda “yeni dünya düzeni” kurmayı seviyor. Bunlar insanlığı gerçekten sevmiş olsaydı, dünyanın gerçek anlamda ihtiyacına harcarlardı. Bill Gates’in bütün sırrı o kitapta. O kitapta çok sayıda öneriler, çok sayıda isimler var. Yeri ve zamanı geldiğinde o kitaptan çıkarıp çıkarıp insanlığın önüne sürecekler. O kitabı DSÖ başkanı da tanıttı. Niye?.. “Dünyanın en iyi doktoru” ya!.. Bill Gates’in ana uğraşı nedir? Bilgisayar teknolojisi… Böyle olmasına rağmen, salgın, iklim, sivrisinek hastalıkları ile meşgul…”

BİLL GATES’TEN SONRA NE OLUR?

Bu kitabı yazmasının sebebi ise şu; Bill Gates eğer ölürse, yerine atanacak kişi o kitaptaki gizli sırları ele alıp devam ettirecek. Sadece bir kitap da yazmadı. Elon Musk, Zuckerberg gibi isimler bir anda anlatıldığı gibi dünya kamuoyunun önüne çıkmadılar. Bunları vitrine koyan, bunlara parayı kazandıran başka bir akıl var. Bunlar görevler veriliyor.

SUN VALLEY TOPLANTILARINDA ALINAN KARARLAR

“Daha önce Sun Valley konferanslarından yani Silikon Vadisi’nden söz etmiştim. Dünya Ekonomik Forumu, Bilderberg gibi konulardan bahsetmiş ama Sun Valley toplantıları pek konuşulmaz. Bu toplantılar saydığımız isimler gibi çok sayıda isimlerle birlikte genellikle her yılın Temmuz ayında tatil bahanesiyle ABD’de bir araya gelirler. Kimin hangi şirketi alacağını, hangi yatırımız yapacağını, o yıl içinde nelerin konuşulacağını, hangi yenilikler üzerinde çalışılacağını belirleyip ona göre bir program başlatırlar. Bunlar öyle kendiliğinden zengin olmuş kişiler değil. Zaman zaman verilen görevleri yerine getirmeleri isteniyor.

“TANRICILIK OYUNLARI”

Gates’ten ise sağlık sistemi üzerinden devletleri soyma ve aynı sistemi değiştirmek. Onun görevi doğal olan her şeyi değiştirmek. Gates’in ağaçları GDO’lu hale getirmek projesinden bahsetmiştim. Güya havayı daha temiz tutulabilirmiş. Bu tür genetik müdahalelerle ne yapıyorlar? Bu tür projelerle tanrıcılık oynuyorlar. Bill Gates ne demişti? “Ben Tanrı’nın yarım bıraktığı işi yapıyorum…” Haşa kendini Allah yerine koyuyor. Küreselcilerin bir özelliği de tanrılaşma! Yani doğal olan her şeyi yok edip yenisini yaparak ilahlık taslamak, güya ‘yaratmak’ istiyorlar. Şeytanın aklına gelmeyen yolları deniyorlar. Ellerinde her türlü imkan var, arkalarında güç var.

“3 MİLYAR SİVRİSİNEK DOĞAYA SALINDI”

Gates, fabrikalarda üretilen 3 milyar sivrisineği doğaya saldı. Öte yandan yapay bulut projesi var. Güneş’in önünü kapatıp güneş ışınlarının dünyaya gelmesini önlemekten bahsediyor. Bu tür projeleri ben yapacak olsam beni deli diye hapse atarlar. Sivrisinek projesi ABD’nin Florida eyaletinde başladı. Gates sadece vitrinin önündeki kişi. Arkasındaki aklı görmek lazım. Bu isimler birer maşa. Küresel oligarşinin maşaları. David Rockefeller ne diyordu? 1991 yılından Almanya’nın Baden Baden eyaletinde yapılan Bilderberg toplantısında “Bankerler ve elitlerden oluşan devletler üstü yapılar…” Bill Gates’in o kitabında gelecekte neler olabileceğine dair yazılanlar bununla ilgili…