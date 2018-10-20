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Soğuk havanın faydalarını biliyor musunuz?

Bir çok insan soğuktan hoşlanmaz. Yok yoksul insanlar için zorlu geçer kışlar. Tuzu kurular için şiir gibidir. Çocuklar için ise eğer kar yağmışsa eğlence oyun..

20 Ekim 2018 Cumartesi 18:19
Soğuk havanın faydalarını biliyor musunuz?


Konuya bir de sağlık açısından bakmalı dersek eğer; soğuk hava ve buz, eklem ağrılarından, baş ağrısına, saçlardan cilde kadar pek çok soruna deva olabiliyor.

Finliler, Ruslar soğuğun faydalarından en çok yararlanan insanlar olarak biliniyorlar.

İşte Soğuğun Faydaları:

Eklem Ağrıları İçin Kriyoterapi yani buz tedavisi adı verilen bir usûl var. Bununla vücuttaki çeşitli romatizma, eklem ağrıları ve şişlikler azaltılabiliyor.

Çünkü soğuk, damarları sıkıştırarak her türlü eklem ağrılarını önemli ölçüde yok ediyor.

Kriyoterapi yani buz tedavisi yöntemini kliniklerde yaptıracağınız gibi tekniklerini öğrenerek evinizde de uygulayabilirsiniz.

Bunun için ağrıyan bölgeniz üzerine buz torbası koyarak kompres yapabilirsiniz. Soğuk, etkisini 20 dakika içinde gösterecektir.

Fakat buzu deriye doğrudan temas ettirmeden bir beze sararak uygulamak gerekir.

Buz ödemleri engelliyor

Soğuk kompres, damarlara doğrudan etki ederek yumuşak dokular arasında kanın toplanmasını yani hematomu azaltarak ödem oluşumunu engelliyor.

Bu yöntemden faydalanmak için uzmanın önerdiği bir süre ve sıklıkta (48 veya 72 saat boyunca, genellikle yarım saat 1 saat arayla 8 - 10 dakika kadar) buzlu kompresin ödemli bölge üzerine uygulanması gerek.

Baş Ağrısında Etkili

Uzmanlar soğuğun baş ağrısını gidermede de etkili olduğunu söylüyor.

Bunun için başınızda ağrı olduğunda bir poşete buz doldurun ve ince bir beze sarılı biçimde ağrıyan bölge üzerinde uygulayın.

Soğuk, hassas olan sinirleri uyuşturarak ağrıyı azaltacaktır. Diş ağrılarınız olduğunda da yanağınıza koyacağınız buz torbası ağrıyı dindirecektir.

Metabolizmayı Hızlandırıyor

Kuzey Ülkelerinde -110 derecede olan soğuk odalar kullanılarak hastalar 1 ya da 2.5 dakika içeride bırakılıyor. Aslında bu öldürücü bir soğuktur.

Fakat bu yöntem kalp hastalıkları ve soğuk alerjisi olanlar hariç herkese uygulanabiliyor. Olumlu neticeler alınıyor. İnsanların bünyesinde son derece ciddi bir korunma tepkisiyle hareketlenme ve dinçleşme oluyor.

Buz Cilt Lekelerini Gideriyor

Teknoloji geliştikçe buzun başka faydaları da görülmeye başlandı. Leke üzerine uygulanan özel basınçlı buz, cilt üzerinde bulunan siğil, doğum ve yanık lekelerini yok edebiliyor.

Bu yöntemle özel bir aparatla çok ince buz parçaları yüksek basınçla cildin alt tabakalarına gönderiliyor ve tekrar emiliyor.

Böylece cildin o tabakasının kendi kendisine yenilemesi sağlanıyor. Cilt kendi kendini yenilediğinde de lekeler ortadan kalkıyor. Şimdi bu yöntemle deri kanserine karşı neler yapılabilirin araştırmasında uzmanlar..

Kaldı ki, cerrahi operasyon yardımıyla uygulanan basınçlı buzun; karaciğer, akciğer, prostat, kolon ve böbrek üzerinde yer alan küçük çapta bazı tümörlerin yok edilmesinde önemli ölçüde rol oynadığı söyleniyor.

Buz Saçları Canlandırıyor

Dökülen saçlarımızın yeniden çıkmasına yardımcı olabilmek amacıyla başınıza yaklaşık sıfır derecede hazırlanmış buz torbası ya da özel hazırlanmış bir kasket yerleştirebilirsiniz.

Uzmanlar, soğuğun da etkisiyle saç derisinde bulunan kan damarlarının büzüldüğünü ve saç köklerinin canlandığını söylüyorlar.

 

Haber Tarihi: 20 Ekim 2018 Cumartesi 18:19
  1. Ağrı
  2. buz
  3. buzun faydaları
  4. soğuk havanın faydaları

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