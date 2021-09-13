Soğan ve balı karıştırıp tüketirseniz... Pek çok kişi bunu bilmiyor

Doğan antibiyotik nedir diye sorulsa herkesin aklına ilk olarak soğan gelir.

Faydalarından bahsederken ise antibiyotiklerden daha etkin bir besin kaynağı olduğunu sık sık söyleriz.

Bu ilk etapta aklınızda halk arasında dolaşan bir intiba gibi gözükse de bilimsel geçerliliği bulunduğunu söylemeliyiz.

Doğanın bize armağan ettiği en büyük nimetlerin başında gelen soğan, yine doğal mucizelerden bal ile bir araya gelerek aklınıza gelebilecek tüm boğaz enfeksiyonlarında temizleyici unsur oluyor.

Grip, nezle ve soğuk algınlığı başta olmak üzere tüm enfeksiyonel rahatsızlıklarda önemli bir rol üstleniyor.

Bu hastalıklara dayalı olarak ortaya çıkan reaksiyonlar arasında öksürük ve hapşırma eğilimi çok yoğun gözlenir.

Tedavi sürecinde bunlara iyi gelerek boğazı yumuşattığı, vücudumuzda ise bakterilerle savaşarak tedavi ettiği kanıtlanmıştır.

Boğaz iltihaplarına karşı soğan ve bal kürü ne kadar etkili?

Birçok insanın gribal enfeksiyonlarda ve farenjit benzeri rahatsızlıklarda ilk tercihi antibiyotik olmaktadır.

Peki kimyasal bileşenlerden oluşan antibiyotiklerin ne kadar etkili olabileceğini hiç düşündünüz mü?

Elbette savaşılması gereken bakterilere karşı üretildikleri için ciddi sonuçlar almak mümkündür. Penisilin bu alanda en çok kullanılan antibiyotiklerden olduğu gibi en etkilileri arasında olduğunu dile getirmek gerekir.

Fakat Soğan ve bal kürü yapılan laboratuar araştırmalarına göre Penisilin’den çok az bir miktar olsa da daha iyi sonuçlar vermiş.

Fakat daha iyi sonuçlar vermesinin yanında tamamen doğal bir yöntem olduğunu unutmamak gerektiğini belirtelim.

Bu sebeple gribe karşı soğan ve bal karışımı uygulamak size en iyi sonuçları verebilir.

Soğan ve bal kürü nasıl hazırlanır?

Soğan ve bal kürü aslında iki ayrı şekilde hazırlanabilir. Bunlar arasında ilki ikisinin karıştırılarak tüketilmesi şeklindedir.

Aynı zamanda diğer türe baktığımızda soğan ve bal kürünün faydalarını daha fazla gözlemleme şansı yakalıyoruz.

Çünkü işin içine soğanın suyu girerek bambaşka bir etki gösteriyor.

Bu kür ise karışım olanına ait malzemeleri ve uygulanışı içeriyor.

Gribe karşı soğan ve bal karışımı kürü yapmak için son derece basit bir malzeme listesine, aynı zamanda oldukça basit bir hazırlık aşamasına ihtiyaç duyacağız.

Malzemeler:

1 Tane Soğan

Yeterli Miktarda Bal

Hazırlanışı:

Soğan ve bal kürü hazırlık aşamaları birçok insana karışık gibi görünse de sırasıyla uygulayacağınız işlemlerle evinizdeki malzemelerle yapabilmeniz oldukça basit.

Öncelikle soğanın kür için hazırlanması gerekiyor ve dış kabuklarını çıkartarak işleme başlıyoruz.

Balın soğanın içerisine koyulması sonucunda ortaya çıkan bir kür olduğu için soğanı üst kısımdan oymanız gerekecek.

Bu oyuğu soğanın kolay parçalanabilir yapısı gereği bir kaşık ya da bıçak yardımıyla kolayca yapabilirsiniz.

1-2 santimetre çapında bir oyuk açtıktan sonra balı buraya ilave edeceğiz.

Fakat aynı zamanda soğanın alt kısmına da derinlemesine 4 adet delik açmamız gerekecek.

Soğan ve Bal kürünün faydaları bu mantıkta gerçekleşecektir. Koyacağınız 1 tatlı kaşığı bal soğanın içerisinden geçecek ve alttaki delikler yordamıyla süzülerek bir kaba boşalacak.

Alttaki 4 deliği açtıktan sonra balımızı üst taraftaki büyük oyuktan döküyoruz ve soğanı bardağın ağzına yerleştiriyoruz.

Aşağıdaki deliklerden ise soğanın iç özütüne sahip olan bal akmaya başlıyor.

Ortalama 4 saatlik bir süreçte bal tamamıyla bardağa akmış olacaktır.

Soğan ve bal kürü nasıl uygulanır?

Uygulama aşamasında Soğan ve bal kürünü aşağıdaki bardaktan doğrudan içmek suretiyle gün içerisinde bir kez tüketebilirsiniz.

Dilerseniz bal miktarını arttırabilir iki tatlı kaşığı koyabilirsiniz.

Soğanın boyutuyla doğru orantılı olarak daha fazla soğan ve bal kürü elde edebilirsiniz.

Bir antibiyotikten çok daha faydalı olacağından ötürü bu doğal şifa kaynağını kış aylarında muhakkak uygulamanızı tavsiye ediyoruz.

Bal İle Birlikte Soğan Suyundan Hazırlanan Kür Tarifi

Bal ve soğan suyu kürü içinse yine bekleyeceğiniz bir tarif mevcut. Bu kez malzemeler doğrudan karıştırılarak tüketileceği için uygulama çok daha basit olacaktır.

Malzemeler:

1 Tane Soğan

Yeterli Miktarda Bal

Hazırlanışı:

Hazırlık aşamalarını sırasıyla uygulayarak bekleme süresini atlamamanız önerilir.

Soğanı bu kez bal ile doğrudan karıştıracağımız için mümkün mertebe 4 parçaya bölmek faydalı olacaktır.

Dört parça soğanı bir kavanoz, bardak ya da genişçe bir kaba koyduktan sonra üzerinin bal ile kaplanmış olması gerekiyor.

Eğer ufak bir kavanoz kullanırsanız bir yemek kaşığı bal işinizi görecektir.

Ancak geniş bir kap olursa bal miktarı artacağından buna göre seçim yapmanız önerilir.

En az 4 saat boyunca balın içerisinde kalan soğanlar suyunu salmaya başlayarak karışımı ortaya çıkaracaktır.

Ardından tercihe ve uygulama şekline göre süzülebilir.

Bal ve soğan kürü uygulama kısmında bize iki farklı seçenek sunuyor.

Dilerseniz soğanları doğrudan bal ve soğan suyunun oluşturduğu sıvıyla birlikte tüketebilirsiniz.

Ancak soğanları yemeyip yalnızca bal ve soğan suyunu içme şansına sahipsiniz.

Dilediğiniz gibi kullanarak evde doğal antibiyotik ile çözüme ulaşmanız mümkündür.