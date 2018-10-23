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Soğan kürü miyoma iyi geliyor

Miyom hastalığı bitkisel yöntemlerle tedavi edilebilen rahim sorunları arasında yer alır.

23 Ekim 2018 Salı 12:52
Soğan kürü miyoma iyi geliyor

Tedavisinde cerrahi müdahaleler başta olmak üzere fitil ve çeşitli bitkisel ürünler de etkilidir.

Rahim kaslarında iyi huylu tümör olarak bilinen miyom için en etkili bitkisel karışımlar arasında soğan kürü bulunur. Soğan kürü ile rahimde meydana gelen bu problemi zamanla tedavi etmek ve eski haline getirmek mümkündür.

Soğan iyi huyluya etkili

Miyom tedavisi için bitkisel kürlerden birini kullanmak istiyorsanız, soğan kürünün iyi huylu bu tümöre olumlu etkiler sunduğunu söylemek istiyoruz. Soğan kürünün hazırlanması aşağıdaki gibidir.

Öncelikle 1 adet soğanın kabukları soyulur ve ardından 4 eşit parçaya ayrılır.

Bunun ardından 2 su bardağı kadar su kaynatılır ve sonrasında 4 eşit parçaya bölünen soğan kabukları ağzı kapalı bir kap içerisinde 5 dakika kadar daha suda kaynatılır.

Dikkat sadece suyu

Hazırlanan karışım içerisine başka bir malzeme ilave etmeden sabah ve akşam olmak kaydıyla 1 bardak kadar içilir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken soğanın yenmeyecek olmasıdır. Sadece suyunun içilmesi tedavi için yeterli olacaktır.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 12:52
  1. soğan kürü
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