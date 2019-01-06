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Şoför kalp krizi geçirdi, faciayı hostesin dikkati önledi!

Dün akşam İstanbul- Didim seferini yapan yolcu otobüsünde şoförün kalp krizi geçirmesi sonucu oluşabilecek facianın önüne, hostes Hilal Hacımurtazaoğlu'nun dikkati geçti.

06 Ocak 2019 Pazar 15:41
Şoför kalp krizi geçirdi, faciayı hostesin dikkati önledi!

Aydın'ın Söke ilçesinde, yolcu otobüsü şoförü Abdullah Dizman (60), direksiyonda kalp krizi geçirdi. Durumu fark eden hostes Hilal Hacımurtazaoğlu (42), direksiyonu tuttu, çığlık atarak yardım istedi. Ön koltukta oturan yolcu İsmet Çelen (56) ise yerinden fırlayarak otobüsü durdurdu ve facianın eşiğinden dönüldü.

İstanbul- Didim seferini yapan yolcu otobüsü, dün saat 21.00 sıralarında, Aydın'ın Söke ilçesi, Yenidoğan Mahallesi'ne geldiğinde şoförü Abdullah Dizman, direksiyon başında aniden fenalaştı. Bu sırada yanındaki koltukta oturan otobüsün hostesi Hilal Hacımurtazaoğlu, durumu fark edip, kontrolden çıkarak yalpalamaya başlayan otobüsü yolda tutabilmek için direksiyonu tuttu. Diğer taraftan bağırarak yolculardan yardım istedi. Şoförün hemen arkasında oturan yolculardan İsmet Çelen yardıma koşup, frene basarak otobüsü durdurdu.

Otobüsün durdurulmasıyla otobüstekiler rahat bir nefes alırken, şoför Dizman'ın kalp krizi geçirdiği belirlendi. Çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırılan şoför Dizman, tedaviye alındı. Dizman, burada doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Soruşturma başlatan jandarma otobüsü durdurarak olası bir faciayı önleyen yolculardan İsmet Çelen ve hostes Hilal Hacımurtazaoğlu'nun ifadesine başvurdu. Otobüs güvenli bir yere götürüldükten sonra yolcuların, başka bir otobüse nakledilerek yolculuklarına kaldıkları yerden devam etmeleri sağlandı.

DHA muhabirinin telefonla ulaştığı otobüsün hostesi Hilal Hacımurtazaoğlu, her şeyin 10 saniye gibi kısa bir sürede gerçekleştiğini belirterek, "4 yıldır otobüslerde hosteslik yapıyorum ama görevdeyken, yolculuk sırasında hiç uyumam. Eğer uyumuş olsaydım kaza kaçınılmazdı. Yaşamını yitiren şoförümüzün acısını yaşıyoruz. Yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.

Hilal Hacımurtazaoğlu, otobüs şoförü Dizman'ın İzmir Otogarı'nda Mehmet Gülsen'den direksiyonu devraldığı, kalan 6 yolcuyla Didim'e devam ederken olayın yaşandığını ifade etti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 15:41
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Aydın
  4. Otobüs şoförü kalp krizi geçirdi
  5. yolcu otobüsü facianın eşiğinden döndü
  6. faciayı hostesin dikkati önledi
  7. Abdullah Dizman
  8. Hilal Murtazaoğlu

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