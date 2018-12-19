0553 313 94 23

Sneijder Galatasaray'a geri mi dönüyor? Menajerinden açıklama geldi

Galatasaray'ın eski futbolcularından Wesley Sneijder'in menajeri Guido Albers Hollandalı yıldızın sarı kırmızı ekibe ara transfer döneminde gelmesinin zor olduğunu dile getirdi.

19 Aralık 2018 Çarşamba 12:08
Sneijder Galatasaray'a geri mi dönüyor? Menajerinden açıklama geldi

Al Gharafa ekibinde kariyerine devam eden Sneijder'in menajeri Guido Albers, çıkan transfer iddiaları hakkında flaş açıklamalarda bulundu.

Sneijder tekrar dönmeye sıcak bakıyor!

Radyospor'a konuşan Albers'in sözleri şu şekilde; "Evet, Galatasaray istiyorsa bu transfer konusunu konuşuruz. Wesley Sneijder, Galatasaray'a dönme konusuna sıcak bakıyor."

Ara transfer döneminde gelebilir mi? 

"Size şunu söyleyeyim; 6 ay daha sözleşmesi var. Ocak ayında dönecek demek zor olur. Galatasaray'ın bunu müzakere etmesi lazım. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek. Wesley Sneijder çok açık. Ocak ayı için transfer zor. Çünkü halen sözleşmesi var. Galatasaray bir teklif hazırlayabilir. Bu teklifi Sneijder'in kulübüne götürürüz. Sneijder, Galatasaray'a gelmeye açık. Bunu söyleyebilirim."

Galatasaray'dan teklif geldi mi? 

"Galatasaray şu ana kadar transfer için herhangi bir teklif getirmedi. Galatasaray bizimle bağlantıya geçmedi. Sneijder dışında Galatasaray'a önerdiğim başka bir oyuncu da yok."

Wesley Sneijder, bu sezon 11 maçta görev yaptı ve 6 kez gol sevinci yaşadı. Hollandalı yıldız, Galatasaray'a 2012-2013 sezonunun ara transfer dönminde İtalya Serie A ekibi İnter'den transfer olmuş ve Süper Lig'in ikinci yarısında sarı-kırmızılı formayla 16 resmi maça çıkıp 4 gol atmıştı.

(Fotomaç)

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 12:08
  1. Galatasaray
  2. Wesley Sneijder
  3. Guido Albers
  4. Wesley Sneijder’ın menajeri Guido Albers

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    2023 Eğitim Vizyonu Paylaşım Toplantısı
    1. 2023 Eğitim Vizyonu Paylaşım Toplantısı
    2. Kremlin'den Türkiye açıklaması!..
    3. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    4. CHP Niğde ilçe belediye başkan..
    5. "Merdivenleri teker teker çıkmamız..
    6. Türkiye ABD'ye karşı ilk davayı kazandı
    7. İsrail güçleri 29 Filistinliyi..
    8. "Türkiye'nin Yıldızları": Urkuş Işık
    9. Kapadokya'daki sıcak hava balonu..
    10. Eskişehirli kadınlardan, Doğu'daki..
    11. 'Tek ceket'in içinde yok yok! FETÖ..
    12. Financell Sigorta’nın ilk ürünü..
    13. Yeni yılın coşkusu Bonus'la katlanarak..
    14. 2019 beklentileri yatırım zirvesinde..
    15. CHP'den sarı yelek provokasyonu
    16. Ahmet Çakar'dan Ali Koç'a sert sözler:..
    17. Atatürk'ün Kayseri'ye gelişinin 99...
    18. CHP Nevşehir ilçe belediye başkan..
    19. Fenerbahçe Beko'nun galibiyeti Avrupa..
    20. Amazon.com.tr'de yılbaşı fırsatları..
    Asgari ücret ne kadar olacak? Türk-İş müjdeyi verdi
    Asgari ücret ne kadar olacak? Türk-İş müjdeyi verdi
    Acun sayesinde ünlenen skandal isimler! FETÖ'cü, cani, sapkın...
    Acun sayesinde ünlenen skandal isimler! FETÖ'cü, cani, sapkın...
    CHP'de Mansur Yavaş sürprizi! Kılıçdaroğlu Ankara için resmen teklif etti
    CHP'de Mansur Yavaş sürprizi! Kılıçdaroğlu Ankara için resmen teklif etti
    Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Tüm alacaklarını devretti
    Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Tüm alacaklarını devretti
    Arap Birliği'nden küstah açıklama: Türkiye'yi kınıyoruz
    Arap Birliği'nden küstah açıklama: Türkiye'yi kınıyoruz

    Günün Karikatürü

    19 Aralık 2019
    EPDK'dan elektrik ödemelerine yeni düzenleme
    EPDK'dan elektrik ödemelerine yeni düzenleme
    Türkiye'den çok kritik 'bor' hamlesi
    Türkiye'den çok kritik 'bor' hamlesi