Cep telefonundan HES kodu al | Koronavirüs salgını sebebiyle birçok alana girişte HES kodu zorunluluğu bulunuyor. Vatandaşlar yolculuk yaparken, sağlık ocağına giderken, şehir değiştirirken kısacası her alanda adım atarken HES koduna ihtiyaç duyuyor. Peki. HES kodu nasıl alınır?

SMS ile HES kodu nasıl alınır? | Telefondan HES kodu nasıl alınır?

HES kodunu üç ayrı yolla alabilirsiniz. Cep telefonunuza indireceğiniz Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden alabilirsiniz. Ayrıca e devlet üzerinden de HES kodunuzu alabilirsiniz. Daha kolay bir yöntem arayanlar internet yerine SMS kullanmak isteyenler bunun için hangi adımları izlemeleri gerektiğini araştırıyor.

2023 kısa numarasına göndereceğiniz SMS ile;

HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazarak ve 2023’e SMS göndererek,

Mavi Kartlı veya TC kimlik numarası 97, 98, 99 ile başlayan kişiler; HES yazıp aralarına boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. kimlik numarası, doğum yılı ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazarak ve 2023’e SMS göndererek,

T.C. Kimlik veya Yabancı Kimlik (99,98,97 ile başlayan) Numarası bulunmayan kişiler için Pasaport bilgileri ile; HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla, Uyruk, Pasaport Seri Numarası, Doğum yılı, Soyadı yazarak 2023’e SMS göndererek,

18 yaş altı çocuklarınız için HES kodunu e-Devlet üzerinden oluşturabilirsiniz.