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Yaşam SMS e-devlet ile HES kodu sorgulama ekranı
Yaşam

SMS e-devlet ile HES kodu sorgulama ekranı

Koronavirüs salgınında bulaş riskini azaltmak adına, hayatın her alanında HES kodu alma zorunluluğu getirildi. HES kodu sorgulama! HES kodu nasıl ve nereden alınır? SMS ve e devlet ile HES kodu ekranı...

Yeniakit Publisher
2021-02-04 17:42:00 -
SMS e-devlet ile HES kodu sorgulama ekranı

HES kodu nasıl alınır? sorusu hem seyahat etmek isteyen vatandaşların hem de kamu kurum ve kuruluşlarında işlem yapacak vatandaşların gündeminde. İşte SMS e-devlet ile HES kodu sorgulama ekranı

HES kodu nasıl alınır?

Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden 'HES Kodu İşlemleri' bölümüne girilir 'HES Kodu Oluştur' butonuna tıklanır. KOD kullanım süresi seçilir ve KOD oluşturulur.

E-DEVLET ÜZERİNDEN HES KODU ALMA

HES kodunu e-Devlet sistemi üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-hes-kodu-uretme-ve-listeleme adresinden alabilirsiniz.

SMS İLE HES KODU ALMA

HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi yazılır ve 2023'e SMS olarak atılır.

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